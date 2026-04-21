Thế giới Quân sự

Mỹ chưa cho cường kích A-10 Thunderbolt II 'về hưu' do xung đột với Iran

Khánh An
Khánh An
21/04/2026 14:59 GMT+7

Mỹ gia hạn máy bay cường kích A-10 Thunderbolt II, mẫu máy bay đóng vai trò quan trọng trong cuộc xung đột với Iran, dù đã cũ kỹ và gây tranh cãi kéo dài.

Máy bay cường kích A-10 Thunderbolt II của Không quân Mỹ trong một cuộc tập trận

Hãng Reuters ngày 21.4 đưa tin Không quân Mỹ quyết định gia hạn thời gian sử dụng máy bay cường kích A-10 Thunderbolt II, mẫu máy bay yểm trợ tấn công mặt đất đã được sử dụng nhiều thập niên và đóng vai trò quan trọng trong cuộc xung đột với Iran.

"Chúng tôi sẽ gia hạn máy bay A-10 Thunderbolt II đến năm 2030", Bộ trưởng Không quân Troy Menink viết trên mạng xã hội và cho biết thêm rằng động thái này giúp "duy trì năng lực chiến đấu trong lúc cơ sở công nghiệp quốc phòng làm việc để gia tăng sản xuất máy bay chiến đấu".

Iran tuyên bố bắn rơi cường kích A-10 của Mỹ

Đây là quyết định mới nhất liên quan cuộc tranh cãi kéo dài về số phận của mẫu máy bay chiến đấu cất cánh lần đầu vào năm 1976 và được Lầu Năm Góc lên kế hoạch loại biên trong hơn hai thập niên.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, cường kích A-10 Thunderbolt II được sử dụng trong cuộc xung đột với Iran. Khẩu pháo uy lực ở đầu mũi máy bay này được sử dụng chống lại các tàu của Iran ở eo biển Hormuz.

Một số nhân vật trong Không quân Mỹ từ lâu cho rằng máy bay A-10,  đã quá cũ, chậm chạp và bảo dưỡng quá tốn kém, trong khi việc loại biên sẽ giúp giải phóng nguồn tiền cho những ưu tiên hiện đại hóa như phát triển các vũ khí bội siêu thanh.

Trong khi đó, một số người cảnh báo rằng việc cắt giảm những máy bay này mà không có ứng viên thay thế phù hợp sẽ khiến các binh sĩ mặt đất mất đi sự hỗ trợ trên không.

Nhưng máy bay A-10 Thunderbolt II đã chứng tỏ gần như không thể bị loại biên, phần lớn là nhờ sức ảnh hưởng chính trị bền bỉ của nó. Phần lớn phi đội máy bay này đóng tại căn cứ không quân Davis-Monthan ở thành phố Tucson (bang Arizona), góp phần vào nền kinh tế địa phương.

Không quân là một trong những nhà tuyển dụng hàng đầu trong khu vực. Arizona là một bang chiến địa ngày càng có ảnh hưởng lớn trong việc quyết định các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Uy lực cường kích A-10 Thunderbolt II ra sao?

Còn có biệt danh là Warthog (Lợn lòi), cường kích A-10 do hãng Fairchild Republic của Mỹ chế tạo từ đầu thập niên 1970, đi vào hoạt động từ năm 1977, với mục tiêu chính là diệt xe tăng, thiết giáp thời Chiến tranh lạnh tại địa bàn châu Âu. Máy bay có 2 động cơ phản lực gắn sau đuôi, tốc độ bay tối đa 706 km/giờ, độ cao tối đa 13,7 km, bán kính hoạt động 460 km (chiến đấu). Máy bay có 11 giá gắn vũ khí gồm 8 giá ở cánh và 3 ở dưới thân.

Đặc biệt A-10 Thunderbolt II trang bị khẩu pháo 30 mm loại 7 nòng GAU-8/A Avenger do tập đoàn General Electric chế tạo, tương tự loại pháo Gatling 7 nòng quay tròn. Khẩu pháo dài 6 m, nặng gần 2 tấn (cả hệ thống), đặt trước mũi máy bay và gắn liền với cấu tạo của A-10. Khẩu pháo này nã đạn với tốc độ 1.070 m/giây, 4.200 phát/phút, tầm bắn hiệu quả 1.200 m và tối đa là 3.600 m. Đạn pháo của A-10 có thể xuyên thủng lớp thép dày 69 mm ở khoảng cách 500 m hoặc bắn xuyên lớp thép dày 38 mm ở khoảng cách 1.000 m.


