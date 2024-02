Mỹ có thể chưa giảm lãi suất sớm như kỳ vọng

Báo cáo mới về lạm phát trong tuần này cho thấy lạm phát ở Mỹ không giảm nhanh như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, hay Fed, mong muốn. Điều này có thể dẫn tới hệ quả là thời điểm Fed cắt giảm lãi suất sẽ trễ hơn so với thị trường kỳ vọng, cũng như chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục thắt chặt trong thời gian dài hơn.

Báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng, hay CPI, tháng 1 tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong một cuộc khảo sát trước đó của Dow Jones, các chuyên gia kinh tế dự báo mức tăng lần lượt theo tháng 0,2% và theo năm là 2,9%.

Lạm phát ở Mỹ không giảm nhanh như mong muốn REUTERS

CPI lõi, thước đo không bao gồm 2 nhóm hàng hóa có mức độ biến động lớn là thực phẩm và năng lượng, ghi nhận mức tăng 0,4% so với tháng trước và 3,9% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo của giới chuyên gia là tăng 0,3% trong tháng và tăng 3,7% trong năm, đều thấp hơn so với con số thực tế được đưa ra.

Con số lạm phát cao hơn dự báo đẩy lùi kỳ vọng về thời điểm mà Fed có thể tiến hành cắt giảm lãi suất. Fed đã tăng lãi suất kể từ tháng 3.2022, duy trì lãi suất quỹ liên bang ở khoảng 5,25-5,5%, cao nhất 22 năm. Vào cuối năm 2023, các nhà đầu tư trở nên rất lạc quan với quan điểm rằng năm 2024 sẽ có nhiều đợt cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, sự lạc quan này đã biến mất khi các quan chức Fed đã thận trọng không đưa ra quá nhiều tuyên bố chắc chắn xung quanh thời điểm cắt giảm lãi suất.

Hiện tại, đại đa số các nhà đầu tư kỳ vọng Fed sẽ một lần nữa giữ lãi suất ổn định sau cuộc họp tháng 3 của Ủy ban Thị trường mở Liên bang. Khi Fed họp vào tháng 5, các nhà đầu tư đặt ra xác suất cao hơn 66% rằng lãi suất sẽ giữ nguyên như hiện tại. Thời điểm mà Fed bắt đầu giảm lãi suất được dự báo là sẽ xảy ra sau cuộc họp vào tháng 6.

Trong dự báo gần đây nhất vào tháng 12, các quan chức đã đưa ra 3 đợt cắt giảm lãi suất vào năm 2024, trong khi các nhà đầu tư đang kỳ vọng con số này phải cao gấp đối.

Nếu Fed giữ lãi suất quá cao trong thời gian dài, có thể gây tổn hại cho thị trường lao động và thậm chí khiến nền kinh tế rơi vào suy thoái. Chỉ hơn một năm trước, nhiều nhà kinh tế đã dự báo Mỹ sẽ rơi vào suy thoái, mặc dù sản lượng kinh tế tăng vượt xa kỳ vọng.