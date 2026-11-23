Theo The Hill ngày 23.11, Thị trưởng New York Zohran Mamdani thông báo công bố thêm 84.000 hồ sơ liên quan vụ khủng bố ngày 11.9.2001. Đây là đợt công bố thứ 3, nâng kho tài liệu trực tuyến của thành phố lên hơn 440.000 trang, tập trung vào tình trạng ô nhiễm không khí, các chất độc hại trong đống đổ nát và phản ứng của chính quyền sau khi tòa tháp đôi Trung tâm thương mại thế giới (WTC) sụp đổ.

Tòa tháp đôi của Trung tâm thương mại thế giới bốc cháy dữ dội sau khi bị một máy bay đâm vào ở New York (Mỹ) ngày 11.9.2001 ẢNH: REUTERS

"Sau vụ tấn công khủng bố kinh hoàng ngày 11.9 và những hậu quả sức khỏe tàn khốc, người dân New York đã yêu cầu chính quyền minh bạch, nhưng chỉ nhận được sự im lặng", ông Mamdani tuyên bố.

Tháng 9, chính quyền New York đã công bố khoảng 170.000 trang tài liệu và ra mắt cổng thông tin công khai đầu tiên dành riêng cho hồ sơ vụ 11.9. Đến nay, cổng thông tin ghi nhận hơn 11 triệu lượt truy cập. Thị trưởng Mamdani khẳng định sẽ tiếp tục công bố tài liệu để những người sống sót, lực lượng cứu hộ và gia đình nạn nhân có được câu trả lời mà họ đã chờ đợi suốt nhiều thập niên.

Một trong những vấn đề gây tranh cãi là giới chức New York đã biết từ khi nào về mức độ nguy hiểm của chất lượng không khí quanh khu vực WTC, thường được gọi là Ground Zero.

Theo tạp chí Newsweek, trong số hồ sơ công bố trước đó có bản ghi nhớ Harding, được lập vào tháng 10.2001, cho thấy giới chức thành phố đã lo ngại về nguy cơ phơi nhiễm chất độc đối với hàng nghìn người chỉ vài tuần sau vụ tấn công. Những tài liệu này tiếp tục đặt ra câu hỏi về mức độ cảnh báo và các biện pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng vào thời điểm đó.

Việc công bố hồ sơ được thực hiện theo thỏa thuận giải quyết 2 vụ kiện giữa thành phố New York và 911 Health Watch, một tổ chức Mỹ nhiều năm qua đã yêu cầu chính quyền công khai tài liệu liên quan thảm kịch.

Ông Benjamin Chevat, Giám đốc điều hành 911 Health Watch, cho biết các hồ sơ không chỉ góp phần làm rõ trách nhiệm của chính quyền, mà còn có thể giúp người sống sót và nhân viên cứu hộ chứng minh họ từng hiện diện tại khu vực bị ảnh hưởng. Đây là một trong những điều kiện để xin hỗ trợ từ Chương trình y tế WTC hoặc Quỹ bồi thường nạn nhân vụ 11.9.

Theo ông Chevat, tổ chức đã xác định 2 trường hợp có thể được hỗ trợ nhờ các tài liệu mới tiếp cận được, song hồ sơ của họ vẫn đang chờ xét duyệt. Việc tìm thấy tài liệu không đồng nghĩa người nộp đơn chắc chắn đủ điều kiện nhận bồi thường.

Vụ khủng bố ngày 11.9.2001 khiến 2.977 người thiệt mạng. Theo Đài tưởng niệm và Bảo tàng 11.9, hơn 400.000 người có thể đã tiếp xúc với các chất độc hại phát sinh từ vụ tấn công WTC. Hiện Chương trình y tế WTC phục vụ hơn 145.000 người ứng cứu và người sống sót, theo dõi, điều trị các bệnh liên quan, bao gồm ung thư và bệnh đường hô hấp.

"Việc công bố loạt hồ sơ thứ 3 này đánh dấu một bước tiến nữa hướng tới thực hiện cam kết của thành phố trong việc cung cấp cho người dân New York góc nhìn chân thực về phản ứng của Thành phố sau sự kiện 11.9", luật sư thành phố New York Steven Banks cho hay.

Ông Steven Banks cũng cho rằng đợt công bố mới là bước tiếp theo nhằm khắc phục nhiều thập niên trì hoãn trong việc cung cấp thông tin. Chính quyền dự kiến tiếp tục công bố các hồ sơ còn lại trong những tháng tới.