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Thế giới

Mỹ điều tra dòng số khổng lồ bí ẩn '8647', nghi nhằm vào ông Trump

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
12/06/2026 07:17 GMT+7

Bộ Nội vụ Mỹ đang điều tra một dòng số khổng lồ ‘8647’ xuất hiện bất thường trên thảm cỏ tại khu vực công viên National Mall ở thủ đô Washington D.C.

Hình ảnh do phóng viên đứng từ Đài tưởng niệm Washington chụp lại cho thấy dòng số 8647 khổng lồ được đánh dấu trên bãi cỏ xanh. Các số 8, 6 và 7 hiện lên khá rõ do phần cỏ tại đây đổi sang màu nâu nổi bật trên nền xanh, riêng số 4 hơi mờ. Cảnh sát Công viên Mỹ và Vệ binh Quốc gia đã nhanh chóng có mặt trong ngày 11.6 để ứng phó.

Mỹ điều tra dòng số khổng lồ bí ẩn '8647', nghi nhằm vào ông Trump - Ảnh 1.

Con số 8647 xuất hiện trên bãi cỏ công viên National Mall ở Washington D.C, Mỹ ngày 11.6

ẢNH: REUTERS

Theo Reuters, "8647" là một cụm từ được những người phản đối Tổng thống Donald Trump sử dụng như một thông điệp biểu tình. Trong tiếng lóng của ngành nhà hàng tại Mỹ, số "86" có nghĩa là tống khứ hoặc loại bỏ một thứ gì đó. Trong khi đó, "47" ám chỉ ông Trump, Tổng thống thứ 47 của Mỹ.

Các đồng minh của ông Trump và Bộ Tư pháp Mỹ đánh giá thông điệp này mang tính kích động và có thể bị diễn dịch thành một lời kêu gọi bạo lực. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Mỹ gọi đây là một hành vi "phá hoại điên rồ". Cơ quan này nhấn mạnh mọi mối đe dọa nhằm vào tổng thống đều được xử lý cực kỳ nghiêm túc. Hiện các nhà điều tra đang lấy mẫu cỏ mang đi xét nghiệm để tìm hiểu cách thức những kẻ phá hoại làm đổi màu cỏ.

Vụ việc xảy ra ngay trước thềm chuỗi sự kiện lớn kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ dự kiến tổ chức tại chính không gian của National Mall, bao gồm một hội chợ quy mô lớn khai mạc vào ngày 25.6. Bản thân ông Trump gần đây cũng dành nhiều sự quan tâm đến việc tân trang lại khu vực này.

Đáng chú ý, cụm số "8647" hiện cũng là tâm điểm của một vụ án hình sự. Các công tố viên liên bang đã buộc tội cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) James Comey đe dọa ông Trump, dựa trên một bức ảnh ông đăng lên mạng xã hội vào năm 2025 chụp cảnh những vỏ sò trên bãi biển được xếp thành số "8647".

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