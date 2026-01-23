Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Mỹ đổi chính sách, lực lượng người Kurd thất thế ở Syria
Video Thế giới

Trúc Huỳnh
23/01/2026 11:34 GMT+7

Việc chính phủ Syria nhanh chóng giành lại lãnh thổ vốn do Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo nắm giữ đã làm thay đổi hoàn toàn cán cân quyền lực và làm nổi bật sự thay đổi trong chính sách của Mỹ.

Chính phủ Syria đã giành lại nhiều vùng lãnh thổ ở miền bắc và đông Syria từ lực lượng người Kurd, thu gần như toàn bộ đất nước về dưới quyền kiểm soát của Damascus sau thời gian bị nội chiến chia cắt.

Việc các tay súng người Kurd rút lui là minh chứng rõ ràng cho sự thay đổi trong chính sách của Mỹ khi Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa củng cố quyền lực của mình gần 14 tháng sau khi cựu Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ.

Lập trường của Mỹ là gì?

Mỹ đã ủng hộ các tay súng người Kurd dưới ngọn cờ của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) kể từ năm 2015, khi SDF được thành lập để xoay chuyển tình thế chống lại lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

SDF sau đó đã thiết lập một vùng tự trị ở phía đông bắc, với các thể chế dân sự và quân sự riêng biệt.

Nhưng Washington chưa bao giờ ủng hộ quyền tự trị. Cuối năm 2024, các tay súng được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn do một cựu thành viên al-Qaeda là ông Ahmed al-Sharaa lãnh đạo đã lật đổ ông Assad.

Các thành viên của cảnh sát quân sự Syria tập trung bên ngoài nhà tù al-Aqtan, nơi giam giữ một số tù nhân thuộc tổ chức IS, tại Raqqa (Syria), ngày 22.1.2026

ẢNH: REUTERS

Tổng thống Mỹ Donald Trump kể từ đó đã phát triển mối quan hệ tốt với ông Sharaa, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và chào đón Syria vào liên minh quốc tế chống IS.

Điều đó khiến lực lượng người Kurd, với mong muốn duy trì quyền tự trị của mình, phải đối mặt với những những lãnh đạo Hồi giáo mới đang muốn đặt toàn bộ đất nước dưới một chính phủ duy nhất.

Đại sứ Mỹ Tom Barrack cho biết mục đích ban đầu của SDF đã hoàn tất, và Mỹ không có lợi ích lâu dài trong việc duy trì vai trò riêng biệt cho lực lượng này.

Điều gì kích hoạt cuộc tấn công của quân đội Syria?

Căng thẳng đã âm ỉ trong nhiều tháng. Vào tháng 1, quân đội chính phủ đã chiếm giữ các khu vực do người Kurd kiểm soát ở Aleppo trước khi tiến về phía đông, buộc các nhóm người Kurd phải rút lui.

Về cơ bản, họ đã xóa sổ khu vực tự trị này.

Damascus muốn các lực lượng do người Kurd lãnh đạo sáp nhập với lực lượng an ninh nhà nước và tích hợp các thể chế khu vực của họ.

Có mối đe dọa nào?

Lực lượng Syria hiện đã kiểm soát các nhà tù giam giữ các tay súng IS và một trại giam giữ thường dân có liên hệ với IS.

Các khu vực mà họ tiến vào bao gồm các mỏ dầu lớn nhất của Syria, một đập thủy điện lớn và các vùng nông nghiệp. Những khu vực đó đa số là người Ả Rập.

Chỉ huy SDF cho biết các tay súng của họ hiện đã rút lui về các khu vực đa số người Kurd.

Trong trường hợp đạt được thỏa thuận giữa hai bên, quân đội chính phủ sẽ không tiến vào hai thành phố còn lại do SDF kiểm soát - là Hasakah và Qamishli. Nhưng với việc quân đội chính phủ được triển khai gần các khu vực đó, căng thẳng vẫn ở mức cao.

Chính phủ Syria thắng thế, lực lượng người Kurd phải thỏa thuận

Chính phủ Syria và lực lượng người Kurd đã đạt được một thỏa thuận toàn diện để đưa chính quyền dân sự và quân sự của người Kurd dưới sự kiểm soát của chính phủ trung ương, chấm dứt nhiều ngày giao tranh.

Syria Damascus Donald Trump ALEPPO Bashar Al-Assad IS Sharaa Thổ Nhĩ Kỳ Washington Quân đội Syria lực lượng người Kurd Hồi giáo SDF Tổng thống Syria Ahmed Al-Sharaa chính sách của Mỹ Mỹ
Xem thêm bình luận