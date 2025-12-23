Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Chính quyền ông Trump đóng băng loạt dự án điện gió ngoài khơi, bị phản đối

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
23/12/2025 11:42 GMT+7

Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 22.12 thông báo đình chỉ hợp đồng thuê với 5 dự án điện gió ngoài khơi đang được xây dựng, viện dẫn lo ngại an ninh.

Trong thông báo, Bộ Nội vụ Mỹ cho biết đã đưa ra quyết định trên, sau khi Bộ Chiến tranh Mỹ (Bộ Quốc phòng) báo cáo rằng các tua bin gió khổng lồ ngoài khơi có thể gây nhiễu hệ thống radar và khó xác định các mối đe dọa, Reuters đưa tin.

Bộ Nội vụ Mỹ cho rằng việc tạm dừng cho thuê sẽ giúp chính phủ có thời gian phối hợp với các nhà phát triển và các bang để giảm thiểu những rủi ro an ninh.

Mỹ đóng băng loạt dự án điện gió ngoài khơi - Ảnh 1.

Cánh quạt và các bộ phận của tua bin gió được xếp tại bến tàu ở bang Connecticut, Mỹ hồi tháng 9

ẢNH: REUTERS

Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum trả lời phỏng vấn trên Đài Fox News rằng: “Những tháp tua bin này có kích thước cực kỳ lớn, nên không khó để hiểu vì sao chúng có thể gây ra vấn đề đối với radar”.

Quyết định này vấp phải phản ứng gay gắt từ các chủ đầu tư và chính quyền địa phương. Nhiều doanh nghiệp cho biết đang cân nhắc các biện pháp pháp lý, trong khi các bang cảnh báo việc tạm dừng kéo dài có thể dẫn tới mất việc làm, gián đoạn nguồn cung điện và làm gia tăng chi phí năng lượng trong bối cảnh nhu cầu điện tại Mỹ tiếp tục tăng mạnh.

Theo Reuters, cổ phiếu của những doanh nghiệp chủ dự án điện gió trên sụt giảm sau thông báo từ chính phủ Mỹ. Công ty Dominion Energy (Mỹ), phụ trách dự án điện gió ngoài khơi bang Virginia, nói rằng việc đình chỉ sẽ ảnh hưởng đến khả năng cung cấp điện tại Virginia, bao gồm hệ thống điện cho các căn cứ quân sự và trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI).

Giới chức các tiểu bang bị ảnh hưởng cho biết họ đang xem xét các lựa chọn phản ứng. Thống đốc bang New York Kathy Hochul nói rằng: “Chính quyền Trump sẽ tìm mọi lý do để tiếp tục tấn công vào ngành năng lượng sạch. Không có lý do chính đáng nào cho việc tạm dừng này”.

Hiệp hội Công nghiệp Đại dương Quốc gia (NOIA), một nhóm thương mại đại diện cho các nhà phát triển điện gió ngoài khơi ở Mỹ, đã kêu gọi chính quyền nhanh chóng chấm dứt việc tạm dừng này. NOIA nói rằng giới chức Lầu Năm Góc từ những chính quyền trước đây đã tham gia quá trình đánh giá và phê duyệt xây dựng các dự án điện gió.

Hôm 22.12, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch đóng một lớp tàu chiến mới cho hải quân, mà ông gọi là trụ cột của 'Hạm đội Vàng' của Lầu Năm Góc.

Xem thêm bình luận