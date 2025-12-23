Mỹ chuẩn bị đóng lớp tàu chiến mới đặt tên theo Tổng thống Trump

Tổng thống Donald Trump công bố hình ảnh lớp tàu mang tên ông tại buổi họp báo ảnh: reuters

Phát biểu tại resort Mar-a-Lago (bang Florida), Tổng thống Trump cho biết đã phê chuẩn kế hoạch để khởi động việc đóng lớp tàu chiến mới "có kích thước rất lớn, lớn nhất mà chúng ta từng chế tạo", theo Reuters hôm 23.12.

Sau đó, nhà lãnh đạo nói rằng ông dự kiến sẽ có tổng cộng 10 con tàu được đóng trong một thời gian ngắn, và về lâu dài có thể tăng lên 20 đến 25 chiếc. Thông báo được đưa ra cùng với các bản kết xuất đồ họa những con tàu được gọi là "lớp Trump".

"Mỗi chiếc trong số này sẽ là chiến hạm [...] lớn nhất trong lịch sử thế giới từng được chế tạo", ông Trump nhấn mạnh bên cạnh sự hiện diện của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Hải quân John Phelan. "Các tàu này sẽ là nhanh nhất, lớn nhất, và mạnh mẽ hơn 100 lần so với bất kỳ chiến hạm nào từng được đóng", tổng thống Mỹ tuyên bố.

"Chưa từng có con tàu nào như thế này", Tổng thống Trump tiếp tục. "Chúng đã được nghiên cứu thiết kế trong thời gian dài. Và ý tưởng bắt đầu từ nhiệm kỳ đầu của tôi, bởi vì tôi nói rằng "Tại sao chúng ta không đóng lại những con tàu chiến như trước đây?", theo chủ nhân Nhà Trắng.

Ông Trump khẳng định Mỹ đang vô cùng thiếu tàu chiến, do một số tàu hiện có "đã cũ kỹ, xuống cấp và lỗi thời". Và chính quyền ông đang tìm cách khắc phục những hạn chế kéo dài qua nhiều đời chính quyền Washington trong lĩnh vực đóng tàu, đồng thời củng cố chuỗi cung ứng ngành công nghiệp đóng tàu của Mỹ.

Hình ảnh kết xuất đồ họa về tàu chiến tương lai mang tên USS Defiant ảnh: reuters

Bộ trưởng Hải quân Phelan cho hay Tổng thống từ lâu đã nói về sự cần thiết của tàu chiến, và ông cũng nhận được sự đồng thuận tương tự khi trao đổi với các lãnh đạo hải quân khác.

"Chiến hạm hạm lớp Trump sẽ có tên USS Defiant và sẽ là tàu chiến lớn nhất, nguy hiểm nhất, đa năng nhất và cũng đẹp nhất", ông Phelan nói, đồng thời cảm ơn Tổng thống Trump vì trang bị cho Hải quân Mỹ "một năng lực mang tính thay đổi cuộc chơi".

Ông Phelan mô tả thêm tàu chiến lớp Trump là phiên bản nâng cấp của chiến hạm lớp Iowa, sẽ chỉ huy mọi thứ, từ các tàu chiến khác đến máy bay không người lái. Ông gọi đây là một "khoản đầu tư mang tính thế hệ".

Khi được hỏi liệu các con tàu này được đóng nhằm đối phó Trung Quốc hay không, Tổng thống Trump trả lời đây là lớp tàu dùng để đối phó với tất cả mọi bên chứ không phải Trung Quốc. "Chúng tôi có quan hệ rất tốt với Trung Quốc", ông nói thêm.