Mỹ dừng bay toàn quốc vì sự cố liên lạc: Kinh nghiệm gì cho không lưu Việt Nam?

Chiều 13.11 (giờ Mỹ), Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã phải ban hành lệnh dừng cất cánh trên toàn quốc suốt hơn 4 giờ do sự cố hạ tầng viễn thông tại các trung tâm kiểm soát đường dài.

Theo Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Sean Duffy, hệ thống radar và liên lạc tại 22 trung tâm kiểm soát đường dài (ARTCC) cùng các cơ sở kiểm soát tiếp cận (TRACON) trên lãnh thổ Mỹ bắt đầu hoạt động không ổn định.

Hơn 4 giờ dừng cất cánh trên toàn nước Mỹ

Theo VATM, đến 15 giờ 54 (tức 3 giờ 54 sáng 14.11 giờ Việt Nam), FAA buộc phải ban hành lệnh dừng cất cánh trên toàn quốc như một biện pháp phòng ngừa khi có khoảng 3.500 tàu bay đang hoạt động trên bầu trời. Đây là lần thứ 2 Mỹ phải dừng bay toàn quốc kể từ sự kiện 11.9.2001, sau sự cố hệ thống thông báo tin tức hàng không (NOTAM) vào tháng 1.2023.

Kíp trực Kiểm soát không lưu tại Đài Kiểm soát không lưu Nội Bài ẢNH: VATM