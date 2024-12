Mỹ giải mã hiện tượng UAV bí ẩn

Hàng loạt cơ quan Mỹ khẳng định những vụ phát hiện UAV gần đây tại bang New Jersey và các vùng khác không gây đe dọa an ninh, an toàn, theo AFP.

"Chúng tôi không phát hiện điều bất thường nào và không đánh giá hoạt động này đặt ra rủi ro cho an ninh quốc gia và an toàn công cộng trên không phận dân sự tại New Jersey và các bang khác ở vùng đông bắc", Bộ An ninh Nội địa Mỹ, Bộ Quốc phòng, Cục Điều tra liên bang (FBI) và Cục Hàng không liên bang (FAA) nói trong tuyên bố chung ngày 17.12.

Một UAV bay tại thị trấn Montclair, bang New Jersey hôm 12.12 ẢNH: REUTERS

FBI nhận được 5.000 thông tin trình báo trong vài tuần qua, dẫn đến khoảng 100 manh mối. Các cơ quan cho biết đã kiểm tra kỹ dữ liệu kỹ thuật và thông tin do người dân cung cấp, qua đó nhận xét rằng các UAV khả nghi được phát hiện đến nay là UAV thương mại hợp pháp hoặc UAV của người chơi tự phát, của lực lượng hành pháp. Một số trường hợp là máy bay, trực thăng và ngôi sao bị nhìn nhầm là UAV.

Nhiều vụ phát hiện vật thể bay bí ẩn được ghi nhận gần đây tại các bang New York, New Jersey, Maryland, Virginia… đã gây tâm lý hoang mang cho người dân. Một số xuất hiện gần các căn cứ quân sự.

Ông Trump kêu gọi bắn hạ các UAV bí ẩn ở Mỹ

Các quan chức cấp cao Mỹ đã bác bỏ gợi ý cho rằng đó là UAV do thám của nước ngoài. Tổng thống Joe Biden khẳng định không có gì bất chính liên quan các trường hợp trên. "Có rất nhiều UAV hợp pháp. Chúng tôi đang theo dõi sát sao chuyện này. Đến nay, không có gì nguy hiểm", ông Biden khẳng định.

Trước đó, Tổng thống đắc cử Donald Trump cho rằng chính phủ biết điều gì đang xảy ra và ám chỉ có sự che đậy thông tin nhưng chính quyền ông Biden đã bác bỏ gợi ý này.

FBI và Bộ An ninh Nội địa đã triển khai camera hồng ngoại và công nghệ phát hiện UAV để đảm bảo UAV bay qua các khu vực không gây hại. Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer và Thống đốc New York Kathy Hochul đã đề nghị Bộ An ninh Nội địa triển khai hệ thống radar Robin để hỗ trợ các nhà điều tra.

Theo ABC News, đây là hệ thống radar hiện đại, đã được triển khai trên chiến trường Ukraine. Ông Kris Brost, Tổng giám đốc công ty Robin Radar USA, cho biết hệ thống Robin có thể phát hiện và phân loại các UAV với máy bay có người lái, theo dõi đường bay theo thời gian thực. Radar có tầm hoạt động gần 5 km, có thể phát hiện vật thể bay ở độ cao từ 2-3 km.