Mỹ - Israel leo thang bất đồng về Gaza

Hezbollah phóng rốc két, Israel trả đũa

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm qua khẳng định hai quả rốc két đã được phóng về phía thị trấn Shlomi thuộc phía bắc Israel trong đêm 25.3, theo tờ The Times of Israel. IDF nói rằng không có thông tin gì về thương vong hoặc thiệt hại từ vụ phóng rốc két vào Shlomi. Hezbollah đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công mới, theo The Times of Israel.

IDF tuyên bố đã tấn công vào nguồn phóng rốc két nói trên và các chiến đấu cơ Israel cũng đã không kích những tòa nhà được Hezbollah sử dụng ở làng Tayr Harfa và thị trấn Dhayra thuộc miền nam Li Băng trong đêm 25.3. Đến tối qua chưa có thông tin về phản ứng của Hezbollah.