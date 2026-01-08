Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Mỹ khuyến cáo người dân ăn gì trong hướng dẫn dinh dưỡng mới?

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
08/01/2026 08:51 GMT+7

Chính quyền Mỹ vừa công bố cập nhật hướng dẫn dinh dưỡng, trong đó tập trung vào việc bổ sung đạm và ăn nhiều rau củ quả.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7.1 đã công bố hướng dẫn dinh dưỡng cập nhật, khuyến khích người dân Mỹ ăn nhiều đạm (protein) và các sản phẩm từ sữa nguyên chất, đồng thời giảm bớt thực phẩm chế biến sẵn và đường bổ sung.

Hướng dẫn dinh dưỡng được Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ (HHS) cập nhật mỗi 5 năm. Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr nói rằng các hướng dẫn mới sẽ tạo “cách mạng hóa văn hóa ẩm thực của quốc gia và làm cho nước Mỹ khỏe mạnh hơn”.

Mỹ khuyến cáo người dân ăn gì trong hướng dẫn dinh dưỡng mới? - Ảnh 1.

Hình ảnh về hướng dẫn dinh dưỡng mới của Mỹ, với các sản phẩm trên cùng có tầm quan trọng cao nhất, giảm dần xuống dưới

ẢNH: BỘ NÔNG NGHIỆP MỸ

Hình ảnh trực quan của hướng dẫn mới biểu thị tháp dinh dưỡng theo hình kim tự tháp ngược, với các sản phẩm ở trên cùng được khuyến nghị cao, gồm đạm từ thịt, sữa và chất béo tốt, rau củ quả. Trong khi đó, các loại ngũ cốc nguyên hạt bị giảm độ quan trọng.

Các hướng dẫn mới đã nhận được nhiều phản ứng trái chiều. Các chuyên gia hoan nghênh các khuyến nghị về việc hạn chế thực phẩm chế biến sẵn và đường bổ sung, song cũng quan ngại khi chế độ dinh dưỡng quá tập trung vào thịt đỏ và các sản phẩm sữa nguyên kem.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) cho biết trong một tuyên bố rằng họ “hoan nghênh” việc đưa vào một số khuyến nghị quan trọng dựa trên khoa học, như ăn nhiều trái cây, rau quả, giảm đường bổ sung và thực phẩm chế biến sẵn. Dù vậy, AHA cũng lo ngại tình trạng tiêu thụ muối và thịt đỏ quá giới hạn lượng natri và chất béo bão hòa.

Hướng dẫn mới cũng thay đổi khuyến nghị về protein, cụ thể là 1,2 - 1,6 g protein trên mỗi kg trọng lượng cơ thể, thay vì trước đây là 0,8 g protein.

Cập nhật mới nhất cũng khuyến khích sử dụng các sản phẩm sữa nguyên kem, khác với các phiên bản trước đó vốn đề xuất các sản phẩm ít béo hoặc không béo để hạn chế lượng chất béo bão hòa. Hướng dẫn về chất béo bão hòa không thay đổi, với việc giới hạn tiêu thụ dưới 10% tổng lượng calo mỗi ngày.

Người phát ngôn Nhà Trắng cho biết hướng dẫn mới này dựa trên “sự đồng thuận khoa học”.

Các khuyến nghị y tế sẽ định hình những bữa ăn được phục vụ tại trường học, bữa ăn quân đội và các chương trình thực phẩm.

