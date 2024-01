Mỹ khuyến nghị kiểm tra thêm một dòng máy bay khác của Boeing

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cuối ngày 21.1 đã khuyến nghị các nhà khai thác máy bay Boeing 737-900ER kiểm tra kỹ các chốt cửa thoát hiểm ở giữa để đảm bảo bộ phận này được cố định đúng cách, Reuters đưa tin.

Khuyến cáo được đưa ra sau vụ máy bay Boeing 737 MAX 9 do hãng Alaska Airlines vận hành gặp sự cố bung thân trên không trung hôm 5.1. Theo FAA, dù 737-900ER không thuộc dòng 737 MAX 9, nhưng có thiết kế cửa tương tự.

Một máy bay Boeing 737-900ER của Alaska Airlines REUTERS

FAA cũng cho biết một số hãng hàng không đã tiến hành kiểm tra bổ sung đối với cửa thoát hiểm ở giữa của 737-900ER và đã ghi nhận một số vấn đề về bu lông trong quá trình bảo trì. Boeing 737-900ER có hơn 11 triệu giờ hoạt động và 3,9 triệu chu kỳ bay.

Theo người phát ngôn của Boeing: "Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ FAA và khách hàng của mình trong hành động này".

Trong diễn biến khác, FAA đã ban hành Chỉ thị đủ điều kiện bay (AD) mới, cho phép hầu hết máy bay Boeing 737 MAX 9 quay trở lại hoạt động. Văn bản mới được đưa ra ngay sau khi FAA hoàn thành việc kiểm tra 40 chiếc 737 MAX 9 của 2 hãng Alaska Airlines và United Airlines, trang Aero Crew News đưa tin.

AD là các lệnh bảo trì bắt buộc do FAA ban hành nhằm đảm bảo an toàn bay. Chỉ thị này được cấp để giải quyết các vấn đề an toàn và có thể yêu cầu việc bảo trì bắt buộc theo một mốc thời gian định kỳ cụ thể, có thể được xác định theo thời gian bay.

Cả Boeing và Spirit Aerospace, hãng chế tạo thân máy bay cho dòng 737 MAX, đều đang mở cơ sở sản xuất của họ cho những khách hàng là hãng hàng không muốn đến quan sát trực tiếp quá trình sản xuất. Boeing cũng đang tổ chức các buổi quản lý chất lượng cho nhân viên và mời bên thứ ba tiến hành đánh giá độc lập về quy trình sản xuất.