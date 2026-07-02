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Thế giới

Mỹ ký thỏa thuận xây tổ hợp sứ quán mới ở Jerusalem

Thụy Miên
Thụy Miên

Mỹ hôm 1.7 đã ký thỏa thuận xây dựng một khu tổ hợp đại sứ quán mới tại Jerusalem, động thái được Israel mô tả là phản ánh 'mối quan hệ đồng minh không thể lay chuyển' giữa hai nước.

US signs agreement to build permanent embassy in Jerusalem - Ảnh 1.

Tòa đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem năm 2019

ảnh: reuters

Trong nhiệm kỳ đầu tiên tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 12.2017 công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và ra lệnh chuyển tòa đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv đến nơi này.

Tuy nhiên, các dịch vụ của đại sứ quán được triển khai tại những địa điểm khác nhau cho đến khi Mỹ xác định được một địa điểm phù hợp để xây dựng trụ sở thường trực.

Trong buổi ký kết thỏa thuận xây khuôn viên sứ quán mới ở trụ sở Bộ Ngoại giao Israel, Đại sứ Mỹ Mike Huckabee nói rằng Washington "công nhận Jerusalem là thủ đô vĩnh viễn, ngay từ đầu và mãi mãi của dân tộc Do Thái".

"Chúng tôi sẽ cắm cờ của chúng tôi, lá cờ Mỹ, trên mảnh đất Jerusalem bằng một tòa đại sứ quán mới, sẽ đóng vai trò trung tâm điều phối mọi hoạt động ngoại giao của Mỹ tại Israel", AFP hôm 2.7 dẫn lời ông Huckabee, thêm rằng "Thiên Chúa đã đưa ra quyết định đó cách đây 3.800 năm".

Địa điểm đặt tổ hợp sứ quán mới của Mỹ là khu Allenby ở phía nam Jerusalem.

Tuy nhiên, quyết định của Tổng thống Trump vào năm 2017 trên thực tế đã phá vỡ chính sách  kéo dài nhiều thập niên của Mỹ, theo đó quy chế cuối cùng của Jerusalem cần được xác định thông qua đàm phán giữa Israel và Palestine.

Jerusalem từ lâu là một trong những thành phố diễn ra tranh chấp gay gắt nhất trong xung đột Israel - Palestine.

Sau khi Israel kiểm soát đông Jerusalem trong cuộc chiến Ả Rập – Israel năm 1967, nước này tuyên bố thành phố là thủ đô, dù không được cộng đồng quốc tế công nhận rộng rãi.

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