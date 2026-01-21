Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Anh cấp phép xây dựng đại sứ quán lớn nhất của Trung Quốc tại châu Âu

Văn Khoa
Văn Khoa
21/01/2026 11:20 GMT+7

Chính phủ Anh ngày 20.1 đã phê duyệt cho Trung Quốc xây dựng đại sứ quán lớn nhất của nước này ở châu Âu tại London, theo Reuters.

Quyết định trên được công bố trước chuyến thăm dự kiến của Thủ tướng Anh Keir Starmer tới Trung Quốc trong tháng này. Đây sẽ là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một nhà lãnh đạo Anh kể từ năm 2018, theo Reuters.

Anh cấp phép xây dựng đại sứ quán lớn nhất của Trung Quốc tại châu Âu- Ảnh 1.

Royal Mint Court, địa điểm được đề xuất cho đại sứ quán mới theo kế hoạch của Trung Quốc, ở phía đông London (Anh)

Ảnh: Reuters

Một số quan chức Anh và Trung Quốc cho hay chuyến thăm sắp tới phụ thuộc vào việc kế hoạch xây đại sứ quán được phê duyệt.

Sau quyết định cho phép Trung Quốc xây đại sứ quán mới, chính phủ Anh thông báo các cơ quan tình báo đã tham gia vào toàn bộ quá trình phê duyệt và đã đưa ra một loạt các biện pháp an ninh.

Chính phủ Trung Quốc đã mua khu Royal Mint Court vào năm 2018. Tuy nhiên, yêu cầu xin phép xây dựng đại sứ quán mới trên khu đất rộng 20.000 m2 này đã bị hội đồng địa phương từ chối vào năm 2022. Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu Thủ tướng Starmer can thiệp vào năm ngoái.

Chính phủ Anh đã nắm quyền kiểm soát quyết định quy hoạch khu vực nói trên vào năm ngoái và một cuộc điều tra đã được tổ chức vào tháng 2.2025 để lắng nghe các lập luận về việc liệu kế hoạch xây đại sứ quán mới của Trung Quốc có nên được phê duyệt hay không.

Chính phủ Anh phê duyệt kế hoạch xây đại sứ quán mới của Trung Quốc trong bối cảnh Thủ tướng Starmer cố gắng tái thiết lập quan hệ với Bắc Kinh, một trong những ưu tiên chính sách đối ngoại của ông.

Đại sứ quán Trung Quốc tại London chưa phản hồi về yêu cầu bình luận, theo Reuters.

Xem thêm bình luận