Mỹ lần đầu tiên đề xuất ngừng bắn ở Gaza, vì sao Nga, Trung Quốc phủ quyết?

Đó là động thái mà người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby cho biết "không có gì đáng ngạc nhiên".

Nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức kéo dài khoảng sáu tuần để bảo vệ dân thường và cho phép cung cấp hỗ trợ nhân đạo. 11 trong số 15 thành viên hội đồng đã bỏ phiếu tán thành nghị quyết này.

Đại đa số thành viên hội đồng này đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết này, nhưng Nga và Trung Quốc đã quyết định sử dụng quyền phủ quyết của mình.

Đại sứ Mỹ Linda Thomas-Greenfield nói với Hội đồng Bảo an rằng hai nước đưa ra những lý do "vô lý" và "nhỏ mọn". Bà cho rằng Nga và Trung Quốc phản đối nghị quyết này đơn giản chỉ vì nó được Mỹ chấp bút. Bà cũng chỉ trích cả hai nước không lên án vụ tấn công ngày 7.10 của Hamas vào người Israel.

Đại sứ Mỹ Linda Thomas-Greenfield và Đại sứ Israe Gilad Erdan Reuters

Đại sứ Nga Vassily Nebenzia cho biết nghị quyết này "cực kỳ chính trị hóa" và trên thực tế đã bật đèn xanh cho Israel tiến hành một chiến dịch quân sự ở Rafah - một thành phố ở miền nam Gaza, nơi hơn một triệu người Palestine đang trú ẩn trong những căn lều tạm bợ.

Ông Trương Quân, đại sứ Trung Quốc, nói nghị quyết của Mỹ không đạt được kỳ vọng khi chỉ đặt ra các điều kiện tiên quyết cho lệnh ngừng bắn. Ông cũng có những bình luận tương tự của Nga.

Mỹ trước đó cũng đã phủ quyết 3 nghị quyết do Hội đồng Bảo an đưa ra, vì Washington muốn Hội đồng Bảo an chỉ ủng hộ lệnh ngừng bắn có liên quan đến việc thả con tin do Hamas bắt giữ ở Gaza.

Hôm 22.3 là lần đầu tiên Washington ủng hộ một văn bản mà trong đó có từ "ngừng bắn", cho thấy lập trường cứng rắn hơn của chính quyền Tổng thống Biden đối với Israel.

Các nhà ngoại giao cho biết, hội đồng sẽ triệu tập lại vào sáng 23.3 để bỏ phiếu về một nghị quyết thay thế do các thành viên được bầu của Hội đồng Bảo an soạn thảo.