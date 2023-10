Mỹ nam Cha Eun Woo đẹp như tượng tạc trong 'A good day to be a dog'

Cha Eun Woo được khen đẹp 'xé truyện bước ra' trong phim Ngày đẹp để trở thành cún POSTER PHIM

Hôm 11.10, Ngày đẹp để trở thành cún (A Good Day to Be a Dog) chính thức phát sóng trên đài MBC (Hàn Quốc) và nền tảng VieON (Việt Nam). Tác phẩm đánh dấu sự tái xuất màn ảnh nhỏ của Cha Eun Woo sau Hòn đảo ma quái (Island). Đặc biệt, đây cũng là bộ phim đầu tiên mà mỹ nam 9X này đóng cặp cùng Park Gyu Young dù cả hai từng hợp tác trong MV You're The Reason của Urban Zakap cách đây 4 năm. Vì thế, đứa con tinh thần của đạo diễn Kim Dae Woong nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Nam diễn viên một lần nữa gây sốt với vẻ điển trai không góc chết POSTER PHIM

Qua hai tập phim đầu tiên, diễn xuất của Cha Eun Woo trong Ngày đẹp để trở thành cún trở thành chủ đề được truyền thông xứ kim chi liên tục khai thác. Trong phim, anh đảm nhận vai Jin Seo Won, giáo viên toán tại một trường trung học phổ thông.

Jin Seo Won luôn xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu và có phần lạnh lùng. Phía sau đó là một tâm hồn bị tổn thương, ám ảnh nỗi đau quá khứ. Song, nhờ sở hữu vẻ ngoài điển trai và khả năng giảng dạy tốt, nên Jin Seo Won rất được học sinh yêu thích.

Khán giả kỳ vọng vào những tập tiếp theo của Ngày đẹp để trở thành cún POSTER PHIM

Tờ Sports Khan (Hàn Quốc) đánh giá Cha Eun Woo thể hiện tốt, tạo hình ấn tượng. Vào vai giáo viên thời hiện đại, anh chọn trang phục nghiêm túc, toát lên vẻ học thức.

Tạo hình cổ trang của Cha Eun Woo chỉ lộ diện thoáng qua ở hai tập đầu phim

POSTER PHIM

Đến những cảnh thời quá khứ, Cha Eun Woo tiếp tục tỏa sáng trong bộ hanbok truyền thống. Dù ở tạo hình cổ trang hay hiện đại, thành viên nhóm Astro với gương mặt đẹp như tượng tạc và hình thể nổi bật khiến người xem khó rời mắt khỏi màn hình.

Nói về Ngày đẹp để trở thành cún, Cha Eun Woo nhận xét: "Tác phẩm vui nhộn và thú vị, chắc chắn sẽ khiến bạn cười. Chủ đề mới mẻ về nữ chính biến thành một con chó khi cô ấy hôn ai đó. Các nhân vật chính cũng bị vướng vào quá khứ của họ, vì vậy tôi hy vọng bạn sẽ hứng thú theo dõi diễn biến của phim".

Cảnh nhân vật Jin Seo Won của Cha Eun Woo sợ chó khiến người xem "dở khóc dở cười"

POSTER PHIM

Ngày đẹp để trở thành cún xoay quanh Han Hae Na (Park Gyu Young đóng), giáo viên dạy tiếng Hàn mang bí mật động trời về gia tộc của mình. Vì một lần mắc lỗi của tổ tiên, gia tộc nhà Han Hae Na đã bị dính lời nguyền qua nhiều thế hệ: cứ mỗi khi được hôn, người trong gia đình sẽ bị biến thành một chú cún. Lời nguyền bắt đầu vào lúc nửa đêm và kéo dài trong 6 giờ sau đó họ trở lại hình dạng con người. Bí mật này khiến đường tình duyên Han Hae Na trắc trở.

Tuy nhiên, vào một đêm say, Han Hae Na vô tình hôn đồng nghiệp Jin Seo Won (Cha Eun Woo). Cô bỏ chạy trước khi bị người khác trông thấy mình biến thành một bé cún đáng yêu. Để hóa giải lời nguyền, Han Hae Na phải lập tức có một nụ hôn tiếp theo với Jin Seo Won. Mọi thứ trở nên phức tạp hơn khi Jin Seo Won lại là một người cực kỳ sợ chó. Bên cạnh đó, mối lương duyên tiền kiếp giữa Han Hae Na và Jin Seo Won cũng khiến khán giả tò mò.

Phim có sự tham gia của Cha Eun Woo, Park Gyu Young (giữa) và Lee Hyun Woo POSTER PHIM

Cha Eun Woo là mỹ nam có lượng fan đông đảo bậc nhất trong các ngôi sao xứ Hàn. Sau nhiều năm tham gia nghệ thuật với vai trò thành viên nhóm nhạc Astro, anh lấn sang phim ảnh từ năm 2014, được khán giả yêu mến qua Người đẹp Gangnam, Vẻ đẹp đích thực, sê ri Hòn đảo ma quái…

Ngày đẹp để trở thành cún thuộc thể loại giả tưởng - lãng mạn, chuyển thể từ truyện tranh mạng (webtoon) cùng tên của Lee Hey. Ngoài Cha Eun Woo, tác phẩm còn quy tụ dàn sao Hàn trẻ đẹp như người đẹp phim Celebrity - Park Gyu Young, "em trai quốc dân" Lee Hyun Woo, Yoon Hyun Soo, Kim Yi Kyeong…