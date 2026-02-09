Mỹ nam phim giờ vàng vẫn độc thân, quyết tâm có người yêu trước tuổi 35

Bàn về chuyện tình cảm, Trương Minh Thảo thẳng thắn chia sẻ anh vẫn đang độc thân. Theo nam diễn viên, việc chưa lập gia đình đến từ cả xu hướng sống hiện đại lẫn chuyện chưa tìm được người thực sự phù hợp. Anh cho biết bản thân đang có sự tự do, nhưng đi kèm là cảm giác cô đơn. Tuy nhiên, sao phim Cưới vợ cho cha xem giai đoạn này là quãng thời gian để hiểu mình hơn, sống chậm lại và chờ đợi điều xứng đáng.

Trương Minh Thảo từng vào vai nam chính trong Mặt trời lạnh, lên sóng vào khung giờ vàng của VTV3. Ngoài ra, anh còn tham gia phim điện ảnh Cưới vợ cho cha, Ai thương ai mến… Ảnh: FBNV

Nói thêm về cuộc sống độc thân, Trương Minh Thảo cho rằng điều thay đổi rõ nhất chính là quỹ thời gian dành cho bản thân. Anh có thể theo đuổi nhiều sở thích cá nhân mà khi đang trong một mối quan hệ đôi khi khó thực hiện được. Tuy vậy, mặt trái vẫn là cảm giác trống trải khi thiếu người để sẻ chia những câu chuyện riêng tư hằng ngày.

Quan điểm hôn nhân của Trương Minh Thảo

Khi được hỏi liệu có thể độc thân đến năm 60 tuổi, nam diễn viên lập tức bày tỏ quan điểm: “Tôi nhiều nhất có lẽ khoảng 35 tuổi là phải tìm một người phù hợp để cùng xây dựng gia đình, chứ đến 60 tuổi thì thật sự khó chịu nổi cảm giác cô đơn”. Trương Minh Thảo cũng cho rằng không nên kéo dài tình trạng độc thân quá lâu, bởi dù cuộc sống hiện tại khá thoải mái, vẫn có những khoảnh khắc trở về nhà hay cầm điện thoại lên mà không có một người đặc biệt để trò chuyện.

Trương Minh Thảo thừa nhận từng mang nỗi lo tài chính nên ngại yêu đương Ảnh: FBNV

Chia sẻ về suy nghĩ cho rằng người độc thân chọn cô đơn vì không muốn tâm sự với người khác, Trương Minh Thảo nhận định ai cũng có nhu cầu được lắng nghe, chỉ khác ở việc có sẵn sàng nói ra hay không. Anh thừa nhận từng có giai đoạn giữ mọi thứ trong lòng, nhưng hiện tại lại mong có một người để chia sẻ niềm vui lẫn áp lực mỗi ngày, bởi “điều con người cần sau cùng vẫn là cảm giác được đồng hành thật lòng”.

Trước câu hỏi từ người thân về chuyện lập gia đình, nam diễn viên cho rằng đây là mong muốn dễ hiểu của các bậc cha mẹ khi luôn hy vọng con cái sớm ổn định. Tuy nhiên, Trương Minh Thảo nhấn mạnh mỗi người nên tận hưởng trọn vẹn quãng thời gian độc thân, trải nghiệm tuổi trẻ và chỉ bước vào hôn nhân khi thực sự chín chắn. “Hôn nhân không phải là một cột mốc để chạy theo, mà là hành trình cần được lựa chọn khi mình đã sẵn sàng”, anh nêu quan điểm.

Vẻ ngoài điển trai của diễn viên Trương Minh Thảo Ảnh: FBNV

Về áp lực từ gia đình, Trương Minh Thảo cho rằng điều quan trọng nhất là sự trò chuyện thẳng thắn giữa con cái và cha mẹ. Khi cả hai phía cùng lắng nghe và thấu hiểu, những lo lắng sẽ dần được tháo gỡ, giúp con đường phía trước trở nên rõ ràng hơn.

Đề cập đến lý do nhiều người ngại yêu hay kết hôn vì gánh nặng tài chính, nam diễn viên thừa nhận đây là nỗi lo phổ biến của người trẻ, bản thân anh cũng từng suy nghĩ như vậy. Tuy nhiên, sao nam tin rằng giá trị cốt lõi của một mối quan hệ không nằm ở tiền bạc, mà ở việc hai người có thật sự muốn đồng hành cùng nhau. Khi đủ yêu thương, cả hai sẽ biết tiết chế mong muốn cá nhân, học cách chia sẻ và cùng gánh vác khó khăn.

Theo Trương Minh Thảo, tình yêu ở giai đoạn trưởng thành không còn là cảm xúc bồng bột mà là sự đồng hành lâu dài. Dù xuất phát điểm chưa có gì trong tay, nếu cùng nhìn về một hướng và nỗ lực cho tương lai, mọi thử thách rồi cũng có thể vượt qua. Anh tin người phù hợp không phải là người đòi hỏi mình trở nên lớn lao, mà là người chấp nhận con người hiện tại và sẵn sàng đi cùng trên chặng đường dài.