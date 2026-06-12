'Mỹ nhân cảnh nóng' Lim Ji Yeon chấp nhận 'lép vế' vì bạn diễn kém tuổi

Nữ diễn viên Lim Ji Yeon vừa thu hút sự quan tâm của khán giả khi xuất hiện trong chương trình You quiz on the block và chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường thú vị về bạn diễn Heo Nam Jun, người đang cùng cô tạo nên cơn sốt với bộ phim truyền hình My royal nemesis.

Theo Star News và Sports Kyunghyang ngày 11.6, tập phát sóng mới nhất của You quiz on the block ghi lại nhiều khoảnh khắc hài hước xoay quanh quá trình hợp tác giữa Lim Ji Yeon và Heo Nam Jun. Trong chương trình, MC Yoo Jae Suk nhắc đến thông tin nữ diễn viên đã nỗ lực hết sức để giúp bạn diễn xuất hiện thật nổi bật trên màn ảnh. Trước nhận xét này, Lim Ji Yeon bật cười và thừa nhận điều đó hoàn toàn đúng.

Tạo hình cổ trang của Lim Ji Yeon trong phim My royal nemesis Ảnh: Cắt từ phim my royal nemesis

Nữ diễn viên sinh năm 1990 cho biết cô luôn tin rằng một bộ phim hài lãng mạn thành công cần có nam chính đủ sức hấp dẫn để chinh phục khán giả.

“Tôi nghĩ trong phim hài lãng mạn, điều quan trọng là nam chính phải thật thu hút, hoặc cực kỳ đẹp trai, hoặc toát lên vẻ quyến rũ”, Lim Ji Yeon chia sẻ trong chương trình.

Câu trả lời thẳng thắn của nữ diễn viên khiến cả trường quay bật cười. Tuy nhiên, đằng sau phát biểu hài hước ấy là sự đánh giá cao mà cô dành cho bạn diễn.

Lim Ji Yeon hết lòng hỗ trợ bạn diễn

Lim Ji Yeon tiết lộ rằng trong quá trình quay phim, cô thường xuyên đùa với Heo Nam Jun về việc mình đã phải “hy sinh” những góc máy đẹp nhất để anh có được hình ảnh hoàn hảo trên màn ảnh.

“Tôi thường nói với Nam Jun rằng: "Anh có biết tôi đã từ bỏ góc quay ngược sáng đẹp thế nào không? Anh có biết toàn bộ ánh sáng đang chiếu vào anh không?". Tôi luôn muốn anh ấy lên hình thật đẹp trai”, nữ diễn viên kể lại.

Những chia sẻ này nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội Hàn Quốc. Nhiều khán giả cho rằng Lim Ji Yeon không chỉ quan tâm đến vai diễn của mình mà còn chủ động hỗ trợ bạn diễn để tạo nên hiệu quả tốt nhất cho bộ phim.

MC Yoo Jae Suk cũng bày tỏ sự đồng tình với suy nghĩ của nữ diễn viên. Nam MC nhận xét khi đồng nghiệp tỏa sáng thì bản thân mình cũng được hưởng lợi. Anh cho rằng không phải ai cũng sẵn sàng đặt lợi ích chung của tác phẩm lên trước lợi ích cá nhân.

Heo Nam Jun đang nhận được nhiều sự chú ý nhờ màn kết hợp ăn ý với Lim Ji Yeon Ảnh: Cắt từ phim my royal nemesis

Tiếp lời đàn anh, Lim Ji Yeon nhấn mạnh yếu tố quan trọng nhất của phim tình cảm chính là “phản ứng hóa học” giữa hai diễn viên chính.

“Cả hai nhân vật đều phải có sức hút. Người này phải làm nổi bật được sự hấp dẫn của người kia thì câu chuyện mới thuyết phục. Nam Jun là một diễn viên rất cuốn hút. Tôi chỉ mong những nét quyến rũ đó được thể hiện trọn vẹn trên màn ảnh”, cô cho biết.

Thực tế, sự ăn ý giữa Lim Ji Yeon và Heo Nam Jun đã được nhắc đến ngay từ thời điểm bộ phim ra mắt. Trong buổi họp báo quảng bá tác phẩm hồi tháng 5, Lim Ji Yeon từng gọi đồng nghiệp là “vitamin của phim trường”, đồng thời tiết lộ anh luôn động viên cô trong những ngày quay phim căng thẳng. Cô thừa nhận bản thân cảm thấy tiếc nuối khi đoàn phim đóng máy vì đã có khoảng thời gian làm việc đáng nhớ cùng bạn diễn.

Về phía nam diễn viên sinh năm 1993, anh cũng nhiều lần dành lời khen cho đàn chị. Anh cho biết Lim Ji Yeon là một trong những bạn diễn tuyệt vời nhất mà anh từng hợp tác, đồng thời bày tỏ sự tự tin vào phản ứng hóa học của cả hai trên màn ảnh.

Hiện My royal nemesis đang là một trong những bộ phim truyền hình được quan tâm nhất tại Hàn Quốc. Lim Ji Yeon và Heo Nam Jun thậm chí lần lượt đứng đầu bảng xếp hạng diễn viên truyền hình được thảo luận nhiều nhất tuần qua, cho thấy sức hút ngày càng lớn của cặp đôi màn ảnh này.