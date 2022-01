Mỹ nhân “Cổ tay áo màu đỏ” ngoài đời cực tomboy, tóc ngắn tóc vàng đều xinh

Cổ tay áo màu đỏ (Viền đỏ trên tay áo - The Red Sleeve) là một trong những phim cổ trang xứ Hàn ăn khách nhất thời gian qua với rating “khủng”, vượt trên cả Now We Are Breaking Up của đại mỹ nhân Song Hye Kyo.

Vừa kết thúc những tập cuối chưa lâu, Cổ tay áo màu đỏ đã để lại trong lòng người xem những cảm xúc khó phai, xúc động với mối tình lãng mạn chốn hoàng cung giữa thế tử Yi San (Junho 2PM đóng) và cung nữ Seong Deok Im (Lee Se Young đóng).

Cặp diễn viên chính đã tạo nên “phản ứng hóa học” xuất sắc khiến bộ phim trở nên đầy sức hút, trở thành bom tấn. Bên cạnh nam chính Lee Junho được tiền bối nhận xét “sinh ra để làm diễn viên”, nữ chính Lee Se Young cũng là tên tuổi leo top tìm kiếm các trang mạng hiện nay.

Vụt sáng với vai cung nữ nhưng thực ra Lee Se Young từng là sao nhí đình đám showbiz xứ Hàn, được chú ý với ngoại hình sáng rất xinh xắn, mắt to miệng chúm chím nhỏ xinh và được mời đóng phim từ khi mới 5 tuổi. Năm nay mới 29 tuổi nhưng nữ diễn viên trẻ đã có tới 24 năm tuổi nghề, ngang ngửa với đàn chị Song Hye Kyo. Ít ai biết rằng Lee Se Young khi còn nhỏ từng đảm nhận một vai diễn trong bom tấn Nàng Dae Jang Geum.

Ở phiên bản trưởng thành, Lee Se Young ngày càng xinh đẹp với nhan sắc thanh tú, đôi mắt to, làn da trắng sáng và đặc biệt là sống mũi cao thẳng tắp hoàn hảo. Người đẹp 9X thường xuyên thay đổi kiểu tóc để làm mới mình, từ nhuộm vàng suôn thẳng, xoăn nhẹ nữ tính đến tóc tém trẻ trung và ăn mặc style tomboy cực cá tính…





Đời thường, Lee Se Young chuộng phong cách thời trang tối giản với những gam màu đen, be, trắng… thích mặc suit, quần jeans và giày thể thao. Tuy vậy, cô vẫn toát lên thần thái yêu kiều dịu dàng khi cần vào vai tiểu thư để chụp hình tạp chí.

Sau khi Cổ tay áo màu đỏ đóng máy, Lee Se Young đã trả lời phỏng vấn khi nhìn lại hành trình vào vai Seong Deok Im. Để đóng vai cung nữ, cô tiết lộ đã cố gắng tăng 7 kg.

Lee Se Young cho biết: “Mỗi cảnh trong tập cuối - tập 17 đều khiến tôi rơi nước mắt. Trong đoạn kết, tôi không thể ngăn bản thân mình khóc. Tôi đã khóc rất nhiều.

Tôi là một nữ diễn viên gần 30 tuổi, đóng vai một cô gái 18 tuổi. Tôi đã cố gắng hết sức để không làm bất cứ điều gì mà phụ nữ tuổi 30 thường làm. Khi Deok Im nhập cung, tôi cảm thấy mình cần tiếp tục thay đổi. Mỗi ngày, tôi ăn 2 lát bánh phô mai, tất nhiên đó là sau khi đã ăn 3 bữa chính. Ngay cả khi nghỉ trong phòng chờ, tôi phủ sốt mayonnaise lên kimbap và tiếp tục ăn. Tôi liên tục ăn nhẹ bánh mì trong các buổi quay phim và khi về nhà vào cuối ngày, tôi ăn một bữa khuya đã đặt trước, sau đó đi ngủ ngay. Đó là cách tôi tăng khoảng 7 kg, và cách tôi trở thành nhân vật Deok Im”.

Mới đây, khi dự lễ trao giải MBC Drama Awards 2021, Lee Se Young và Junho 2PM đã giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho bộ phim cổ trang Cổ tay áo màu đỏ. Ngoài những giải thưởng này, cả hai còn giành giải Cặp đôi đẹp nhất và có bài phát biểu riêng trên sân khấu.

Trong bài phát biểu của mình, Lee Se Young đã khéo léo giơ cao điện thoại thông minh của mình và sử dụng một ứng dụng để hiển thị tên của tất cả những người cô muốn gửi lời cảm ơn. Cư dân mạng hết lời khen ngợi nữ diễn viên Cổ tay áo màu đỏ Lee Se Young đáng yêu, chu đáo vì cách cô cảm ơn ê kíp mà không bỏ sót một ai.



Nguồn: Kpop, Instagram NV