'Mỹ nhân đẹp nhất thế giới' bị kiện ngược sau khi tay không bắt cướp

Nana tên thật là Im Jin Ah, sinh năm 1991. Sau khi ra mắt với vai trò ca sĩ trong nhóm nhạc After School, cô ghi dấu ấn với phong cách trẻ trung, cá tính. Những năm gần đây, Nana chuyển hướng sang diễn xuất, ghi dấu ấn qua các phim như The good wife, Kill it và Mask girl. Bên cạnh đó, cô hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực người mẫu, quảng cáo. Nana cũng nhiều lần đứng đầu bảng xếp hạng “100 gương mặt đẹp nhất thế giới” do TC candler bình chọn, nổi bật là hai năm 2014 và 2015, giúp cô tạo tiếng vang quốc tế.

Theo The Chosun Ilbo và Korea Joongang Daily sáng 22.4, sự việc xảy ra vào tháng 11.2025 tại nhà của Nana ở tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Một người đàn ông ngoài 30 tuổi đã chuẩn bị sẵn dụng cụ gây án, leo lên ban công rồi đột nhập vào bên trong.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, nghi phạm mang theo hung khí và khống chế mẹ của Nana, đe dọa nhằm cướp tài sản. Nghe tiếng động, Nana lập tức chạy ra hỗ trợ. Cuộc giằng co diễn ra ngay trong nhà riêng khi cô tìm cách bảo vệ mẹ và tự vệ trước đối tượng nguy hiểm.

Nana cho biết cô vẫn còn ám ảnh sau sự cố đột nhập xảy ra tại nhà riêng Ảnh: INSTAGRAM NV

Trong quá trình khống chế, cả hai phía đều bị thương. Theo The Korea Times, nghi phạm sau đó khai đột nhập do khó khăn tài chính và không biết chủ nhà là người nổi tiếng. Sau khi lực lượng chức năng có mặt, người này bị bắt giữ và truy tố với các cáo buộc liên quan đến hành vi đột nhập và cướp tài sản có sử dụng bạo lực.

Tuy nhiên, vụ việc nhanh chóng rẽ sang hướng khác khi nghi phạm bất ngờ nộp đơn kiện ngược Nana. Theo Korea Joongang Daily, người này cáo buộc nữ nghệ sĩ “cố ý giết người không thành” và “gây thương tích nghiêm trọng” trong quá trình bị khống chế, khiến dư luận Hàn Quốc tranh cãi gay gắt.

Nana ra tòa làm chứng, khẳng định hành động chỉ để tự vệ

Trước đơn kiện, cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra toàn diện. Kết quả, cảnh sát xác định hành động của Nana là phản ứng trong tình huống nguy cấp, nhằm bảo vệ bản thân và gia đình trước mối đe dọa trực tiếp, do đó không bị truy tố. Theo The Chosun Ilbo, quyết định này dựa trên việc xem xét mức độ nguy hiểm của nghi phạm cũng như hoàn cảnh xảy ra sự việc.

Dù vậy, vụ kiện ngược vẫn được đưa vào quy trình tố tụng, khiến Nana tiếp tục phải làm việc với cơ quan pháp lý. Theo Asiae, trong phiên tòa gần nhất diễn ra hôm 21.4 tại Uijeongbu - chi nhánh Namyangju, nữ nghệ sĩ đã trực tiếp ra làm chứng và đối mặt với nghi phạm.

Nana xuất hiện tại tòa án hôm 21.4 Ảnh: STARNEWS

Tại tòa, Nana trình bày lại toàn bộ diễn biến đêm xảy ra vụ việc, cho biết cô hành động trong trạng thái khẩn cấp khi chứng kiến mẹ bị khống chế. Thông tin từ truyền thông Hàn Quốc cho biết nữ nghệ sĩ chia sẻ cô “vẫn còn bị ám ảnh” sau sự việc, đồng thời khẳng định không có ý định gây tổn hại nghiêm trọng mà chỉ muốn khống chế đối tượng để bảo vệ gia đình.

Mẹ của Nana cũng có lời khai, bà cho biết bản thân hoảng loạn khi bị tấn công ngay trong nhà và nhấn mạnh nếu không có sự can thiệp của con gái, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn. Lời khai này góp phần củng cố nhận định hành vi của Nana thuộc trường hợp phòng vệ chính đáng.

Phía công ty quản lý của Nana cho rằng việc bị kiện ngược đã gây tổn hại tinh thần cho nghệ sĩ, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp pháp lý nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cô.

Vụ việc hiện vẫn đang được xét xử theo quy định pháp luật Hàn Quốc. Theo đánh giá của Korea Joongang Daily, trường hợp của Nana làm dấy lên tranh luận về giới hạn của quyền tự vệ, khi ranh giới giữa phòng vệ chính đáng và vượt quá mức cần thiết vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều.