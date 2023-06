Mỹ nhân đóng Supergirl gây sốt trong ‘The Flash’ là ai?

Bom tấn mới nhất đến từ Warner Bros - The Flash vừa được "trình làng" cách đây ít lâu. Đây là phần phim độc lập đầu tiên dành cho siêu anh hùng The Flash Barry Allen, cũng được xem như phần phim tái khởi động dòng thời gian và định hướng phát triển của vũ trụ điện ảnh DC (DCU) dưới sự lèo lái của 2 vị thuyền trưởng mới là James Gunn và Peter Safran. Với nội dung xoay quanh thuyết đa vũ trụ và dòng thời gian phân nhánh, The Flash đã mang đến nhiều nhân vật mới thú vị, gây chú ý nhất là Supergirl do nữ diễn viên Sasha Calle thủ vai.

Trong The Flash, nhân vật Barry Allen vì muốn cứu mẹ nên đã quay về quá khứ và làm đảo lộn dòng thời gian. Ở “vũ trụ” mới, Superman không xuống trái đất mà chỉ có Supergirl. Cô là Kara Zor-El, chị họ của Kal El. Tuy nhiên, siêu nhân này đã bị loài người bắt giam ngay từ khi đáp xuống trái đất và phải nhờ đến sự giải cứu của bộ đôi The Flash và Batman (Michael Keaton) để trốn thoát. Đảm nhận vai diễn nữ siêu anh hùng mới này chính là Sasha Calle WARNER BROS

Sasha Calle là người gốc Colombia, sinh năm 1995 ở Boston (Mỹ), từng theo học và tốt nghiệp Cử nhân ngành Mỹ thuật tại Học viện Âm nhạc và Sân khấu Mỹ. Nữ diễn viên đam mê diễn xuất từ khá sớm nhưng con đường sự nghiệp của cô lại khá gian truân IMDB

Sasha Calle phải khởi đầu với những vai diễn quần chúng nhỏ lẻ. Cô thường xuyên phải làm thêm 2, 3 công việc khác từ chạy bàn cho đến giao hàng đồ ăn, đóng quảng cáo để có đủ tiền trang trải cuộc sống. Nữ diễn viên sinh năm 1995 cho biết cần rất nhiều nghị lực và sự quyết tâm để đeo đuổi công việc diễn xuất. “Bạn thực sự phải có được sự kiên nhẫn và phải luôn tập trung. Bạn sẽ phải làm những công việc mà mình có thể không thích thú. Bạn sẽ phải trải qua nhiều nỗi thất vọng, và rơi nhiều nước mắt”, Sasha Calle chia sẻ. Supergirl của The Flash còn cho biết cô từng trải qua 1 năm rưỡi liên tục đi casting và liên tục bị từ chối GETTY

Tháng 9.2018, cô có cơ hội nhận vai đầu bếp Lola Rosales trong phim truyền hình dài tập The young and the restless. Vai diễn này đã giúp Sasha nhận được đề cử giải thưởng Daytime Emmy dành cho Diễn viên trẻ xuất sắc nhất trong một bộ phim truyền hình dài tập vào năm 2020 CBS

Supergirl là vai diễn phim điện ảnh đầu tiên và cũng có thể xem như vai diễn lớn nhất của Sasha Calle cho đến thời điểm hiện tại. Điều thú vị nằm ở chỗ, khi quay video clip casting, nữ diễn viên hoàn toàn không biết mình đang thử vai Supergirl của bom tấn The Flash. Cô nói: “Tôi chỉ biết mình đang casting cho một dự án của hãng Warner Bros. Tôi không hề ý thức được nó là dự án mang quy mô lớn đến thế” INSTAGRAM NV

Sasha Calle sở hữu nhan sắc bốc lửa, quyến rũ đậm chất Latin, Sasha Calle nhận được vô số lời khen ngợi khi hóa thân thành nữ siêu anh hùng mới của vũ trụ điện ảnh DC INSTAGRAM NV

Nhận được thông báo trúng vai từ đạo diễn Andy Muschietti, Sasha Calle như vỡ òa. Khi những hình ảnh đầu tiên của Sasha Calle trong tạo hình Supergirl được công bố, người hâm mộ đã rất phấn khích và mong chờ sự xuất hiện của mỹ nhân gốc Latin này trên The Flash INSTAGRAM NV