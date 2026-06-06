Mỹ nhân 'Gia đình là số 1' ra sao sau loạt biến cố?

Hwang Jung Eum: 'Trước khi ly hôn, tôi không hề hạnh phúc'

Mới đây, nữ diễn viên Hwang Jung Eum xuất hiện trong một video đời thường trên YouTube cá nhân chia sẻ về hành trình đi tập thể dục bằng phương tiện công cộng. Tại trạm chờ xe buýt, một người dân trong khu phố vô tình nhận ra cô và đến chủ động an ủi về cuộc ly hôn ồn ào của nữ minh tinh vào năm ngoái.

Người này chia sẻ từng tình cờ bắt gặp gia đình Hwang Jung Eum tại Namsan (Seoul, Hàn Quốc) trước khi họ chia tay. Thời điểm đó, dù người chồng trông rất rạng rỡ nhưng gương mặt của nữ diễn viên lại đượm buồn. Đáp lại sự cảm thông của hàng xóm, Hwang Jung Eum thú nhận: "Trước khi ly hôn, tôi không hề hạnh phúc… Tôi luôn luôn ghét điều đó".

Hwang Jung Eum xuất hiện với vẻ ngoài giản dị trong video mới nhất trên trang cá nhân ẢNH: CẮT TỪ VIDEO

Hwang Jung Eum kết hôn với một đại gia ngoài ngành giải trí vào năm 2016 và có hai con trai. Cặp đôi từng nộp đơn ly hôn vào năm 2020 nhưng sau đó rút lại để hàn gắn. Dẫu vậy, đến năm 2024, mối quan hệ không thể cứu vãn và họ chính thức hoàn tất thủ tục đường ai nấy đi vào tháng 5.2025. Hiện tại, "mỹ nhân sitcom" chấp nhận cuộc sống của bà mẹ đơn thân tự mình nuôi dạy hai con nhỏ.

Sức khỏe giảm sút, chạnh lòng khi nhìn lại quá khứ

Chuỗi biến cố hôn nhân liên tục cùng áp lực cuộc sống khiến cựu thành viên nhóm nhạc Sugar lộ rõ dấu hiệu suy giảm sức khỏe. "Dạo này tôi nhuộm tóc quá nhiều nên thị lực ngày một giảm sút. Tôi không ngờ có ngày mình phải đeo kính đọc sách vì chứng lão thị thế này", Hwang Jung Eum ngậm ngùi.

Ngồi trên xe buýt, cô chạnh lòng khi nhớ lại thời hoàng kim. Hwang Jung Eum thừa nhận hiện tại khi đi xe buýt một mình hầu như không còn ai nhận ra. "Hồi đóng High Kick Through the Roof năm 2009, mọi người nhận ra tôi ở khắp nơi, xuất hiện ở đâu là náo loạn ở đó. Lúc đó tôi quá xinh đẹp. Còn bây giờ tôi thấy mình rất bình thường, sống một cuộc đời bình yên mới là điều quan trọng nhất".

Vai diễn của Hwang Jung Eum trong Gia đình là số 1 phần 2 ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Bên cạnh bi kịch gia đình, nữ minh tinh She Was Pretty còn bị cáo buộc biển thủ từ Công ty Hunminjeongeum Entertainment vào năm 2022. Vụ việc khiến cô bị dính vào pháp lý, đồng thời đóng băng mọi hoạt động nghệ thuật.

Trải lòng về quyết định mở kênh YouTube riêng sau gần một năm im hơi lặng tiếng, "mỹ nhân sitcom" nghẹn ngào: "Hôn nhân tan vỡ, tôi lại thất bại trong vấn đề tiền bạc. Tôi từng nghĩ mình đã sống rất chăm chỉ, nhưng thực tế không phải vậy. Tôi rất sợ mình không thể đóng phim được nữa, vì diễn xuất là điều duy nhất tôi biết làm".

Hiện tại, sự trở lại của Hwang Jung Eum đang vấp phải những luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng gay gắt chỉ trích cô quay lại quá sớm sau bê bối, trong khi nhiều người khác lại lên tiếng ủng hộ, mong cô mạnh mẽ bước qua quá khứ để xây dựng cuộc đời mới.

Bất chấp những ý kiến trái chiều từ dư luận, Hwang Jung Eum vẫn cố gắng nỗ lực từng ngày ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Nữ diễn viên cho biết cô hoàn toàn chấp nhận sự khắt khe của khán giả và sẽ kiên trì chịu trách nhiệm đến cùng để cầu xin sự tha thứ. Cô bộc bạch ở cuối video như một lời cầu cứu nghẹn ngào gửi đến công chúng: "Bây giờ ai giao việc gì tôi cũng sẽ làm, xin hãy cứu vớt tôi".

Hwang Jung Eum sinh năm 1984, từng khởi đầu sự nghiệp giải trí với vai trò thành viên nhóm nhạc nữ Sugar từ năm 2001. Đến năm 2004, cô rời nhóm để rẽ hướng sang con đường diễn xuất chuyên nghiệp. Bước ngoặt lớn nhất đến với người đẹp 8X nhờ vai diễn trong bộ phim sitcom Gia đình là số 1 phần 2 (2009). Tác phẩm này không chỉ giúp cát-sê của cô bứt phá ngoạn mục mà còn là bệ phóng đưa cô vươn lên hàng ngôi sao. Bên cạnh đó, cô còn nổi tiếng với loạt phim đình đám như Bí mật kinh hoàng, Tìm lại chính mình và Cô nàng xinh đẹp… Hwang Jung Eum còn được mệnh danh là "nữ hoàng rom-com" hay "nữ hoàng rating" tại làng phim ảnh xứ Kim Chi.