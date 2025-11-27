Dàn sao ‘Gia đình là số 1’ tiễn đưa ‘ông nội quốc dân’ Lee Soon Jae

Dàn diễn viên 'Gia đình là số 1' có mặt tại tang lễ



“Con rể” Jung Bo Seok không giấu được sự đau buồn tại tang lễ của “ông nội quốc dân” Lee Soon Jae ẢNH: TV DAILY

Ngay sau khi thông tin "ông nội quốc dân" Lee Soon Jae qua đời ở tuổi 91 được công bố, nhiều diễn viên từng gắn bó với ông trong sitcom Gia đình là số 1 đã có mặt tại nhà tang lễ. Xuất hiện với gương mặt lộ rõ vẻ bàng hoàng, xúc động, dàn sao của bộ phim đình đám một thời khiến không khí tang lễ càng thêm lắng đọng.

Jung Bo Seok - người đảm nhận vai con rể của Lee Soon Jae trong Gia đình là số 1 phần 2 - là một trong những nghệ sĩ đến viếng sớm nhất. Nam diễn viên không giấu được sự đau buồn, đôi mắt đỏ hoe, liên tục cúi đầu tiễn biệt người thầy, người tiền bối mà anh vô cùng kính trọng.

Hwang Jung Eum và Julien Kang cũng lần lượt có mặt để gửi lời chia buồn đến gia đình cố nghệ sĩ. Cả hai xúc động nhắc lại những kỷ niệm đáng nhớ, đồng thời bày tỏ sự trân trọng trước sự ấm áp, tận tâm mà Lee Soon Jae luôn dành cho các diễn viên trẻ trong suốt thời gian cộng tác.

“Bà nội quốc dân” Kim Young Ok đến tiễn biệt người bạn thân ẢNH: TV DAILY

Bên cạnh dàn sao Gia đình là số 1, nhiều tên tuổi quen thuộc của làng giải trí Hàn Quốc cũng đến tiễn đưa "ông nội quốc dân". Lee Seung Gi là một trong những nghệ sĩ có mặt từ sớm. Anh lặng lẽ cúi đầu trước linh cữu người thầy và chia sẻ với truyền thông rằng bản thân luôn mang ơn những chỉ dạy tận tình của cố nghệ sĩ.

"Bà nội quốc dân" Kim Young Ok - người bạn, người đồng nghiệp gắn bó với Lee Soon Jae suốt nhiều thập kỷ cũng xuất hiện trong buổi viếng. Bà bước vào phòng tang lễ trong lặng lẽ, đôi mắt đỏ hoe. Khoảnh khắc hai biểu tượng lớn của màn ảnh Hàn "gặp nhau lần cuối" khiến nhiều khán giả xúc động. Cùng với đó, hàng loạt nghệ sĩ như Park Geun Hyung, Baek Il Seob, Kim Yoo Jung, Song Seung Heon, Choi Soo Jong, Ha Hee Ra, Jung Dong Hwan, Yoon Eun Hye… cũng lần lượt đến thắp hương, gửi lời tiễn biệt và chia buồn cùng gia đình cố nghệ sĩ.

Lee Seung Gi có mặt sớm nhất tại tang lễ của cố nghệ sĩ Lee Soon Jae ẢNH: TV DAILY

Dàn sao đồng loạt đăng bài tưởng nhớ Lee Soon Jae

Không chỉ tại tang lễ, mạng xã hội Hàn Quốc những ngày qua cũng ngập tràn các bài viết tưởng nhớ Lee Soon Jae. Trong đó, chia sẻ của Jung Il Woo - người từng đóng vai cháu trai của ông trong Gia đình là số 1 phần 1 nhận được nhiều sự quan tâm. Nam diễn viên xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những dìu dắt của bậc tiền bối: "Khoảnh khắc con bắt đầu những bước chân đầu tiên trong sự nghiệp diễn viên, được đồng hành cùng thầy thật sự là một vinh dự lớn lao… Con cầu nguyện để thầy được yên nghỉ nơi vĩnh hằng".

"Cháu gái màn ảnh" trong Gia đình là số 1 phần 2 Jin Ji Hee cũng đăng tải những bức ảnh kỷ niệm bên cố nghệ sĩ, nhắn gửi: "Tấm lòng ấm áp thầy để lại, con sẽ luôn ghi nhớ và trân trọng suốt đời".

Nam diễn viên Jung Il Woo chia sẻ loạt ảnh kỷ niệm bên cố nghệ sĩ, gửi lời tiếc thương và tri ân người thầy mà anh luôn kính trọng. Bên cạnh đó, diễn viên Jin Ji Hee từng vào vai cháu ngoại của Lee Soon Jae trong Gia đình là số 1 gửi lời tiễn biệt trên mạng xã hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nữ diễn viên Seo Ye Ji gọi Lee Soon Jae là "người thầy mà em luôn kính trọng và yêu quý nhất", đồng thời khẳng định sẽ mãi nhớ đến ông. Những bài đăng tưởng niệm nhanh chóng được lan truyền, tạo nên không khí tiếc thương sâu sắc trên mạng xã hội.

Lee Soon Jae sinh năm 1934, là một trong những diễn viên gạo cội và hoạt động lâu năm nhất của Hàn Quốc, với sự nghiệp gần 70 năm trải dài từ sân khấu, truyền hình đến điện ảnh. Ông được khán giả Việt Nam nhớ đến nhiều nhất qua vai ông nội trong sitcom Gia đình là số 1, đồng thời để lại dấu ấn với các tác phẩm như Hoa nở muộn hay chương trình thực tế Cụ ông đẹp hơn hoa.

Với gần 140 tác phẩm thuộc nhiều thể loại, từ chính kịch, cổ trang đến hài, Lee Soon Jae không chỉ là biểu tượng của màn ảnh Hàn Quốc mà còn được yêu mến bởi lối diễn xuất chân thật, hình ảnh ấm áp, gần gũi. Sự ra đi của ông để lại khoảng trống lớn với đồng nghiệp, khán giả và cộng đồng nghệ thuật. Tổng thống Hàn Quốc cùng nhiều lãnh đạo đất nước đã gửi lời tiếc thương, đồng thời truy tặng ông Huân chương Văn hóa hạng Kim quan (hạng nhất) nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn cho nền văn hóa - nghệ thuật Hàn Quốc của ông.