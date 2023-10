Mỹ nhân Hàn môi sưng tấy vì quay cảnh hôn với Cha Eun Woo suốt 6 tiếng

Cha Eun Woo và Lim Soo Hyang mất nhiều giờ để đóng cảnh hôn trong Người đẹp Gangnam CẮT TỪ PHIM

Mới đây, chương trình Problem Child In House công bố teaser tập mới cùng các khách mời gồm các nữ diễn viên Han Hye Jin, Park Ha Sun và Lim Soo Hyang. Bộ ba tham gia show nhằm quảng bá cho vở kịch sân khấu Our Little Sister. Qua video nhá hàng, họ cũng chia sẻ nhiều thông tin thú vị về những dự án khác, riêng Lim Soo Hyang gây chú ý khi bật mí câu chuyện hậu trường ít ai biết về cảnh hôn với nam thần Cha Eun Woo trong Người đẹp Gangnam (Gangnam Beauty).

Trong Người đẹp Gangnam chiếu năm 2018, Lim Soo Hyang và Cha Eun Woo đóng cặp với nhau. Mỹ nhân 8X hóa thân thành Kang Mi Rae xinh đẹp nhờ phẫu thuật thẩm mỹ, còn nam diễn viên họ Cha đảm nhận vai Do Kyung Seok điển trai không góc chết. Cả hai có không ít khoảnh khắc ôm hôn thân mật trong phim. Đặc biệt, theo Lim Soo Hyang, cô và Cha Eun Woo đã mất 6 tiếng để quay một cảnh hôn.

Lim Soo Hyang nổi tiếng với những cảnh hôn đẹp trên màn ảnh INSTAGRAM NV

Cô và bạn diễn Cha Eun Woo có nhiều phân đoạn tình tứ trên màn ảnh POSTER PHIM

Lim Soo Hyang kể lại: "Đó là cảnh hôn đầu tiên trong phim. Tôi và Cha Eun Woo phải quay phân đoạn này từ nhiều góc độ khác nhau để khi lên hình trông đẹp mắt. Quá trình quay cảnh hôn đó kéo dài hơn 6 tiếng trong hai ngày. Khi nhìn vào màn hình, chúng tôi đều có thể thấy rõ môi của mình ngày càng sưng tấy lên".

Lim Soo Hyang cũng tiếp tục khơi dậy sự tò mò của khán giả bằng cách tiết lộ những khó khăn mà cô phải trải qua thời điểm hợp tác với Cha Eun Woo, một diễn viên trẻ có ngoại hình hoàn hảo và được gọi là "gương mặt thiên tài" của làng giải trí Hàn Quốc.

Cha Eun Woo trong Ngày đẹp trời để trở thành cún POSTER PHIM

Chia sẻ của Lim Soo Hyang về Cha Eun Woo nhận được nhiều sự quan tâm trong lúc nam diễn viên đang thu hút khán giả với bộ phim mới Ngày đẹp trời để trở thành cún (A Good Day To Be A Dog), phát sóng mỗi tối thứ 4 hằng tuần trên đài MBC (Hàn Quốc).

Trong lần tái xuất màn ảnh nhỏ này, Cha Eun Woo đảm nhận vai Jin Seo Won, giáo viên toán tại một trường trung học phổ thông. Qua hai tập đầu tác phẩm, anh làm người xem xao xuyến nhờ vẻ đẹp như tượng tạc với mọi kiểu tạo hình từ cổ trang đến hiện đại. Bên cạnh đó, Cha Eun Woo và bạn diễn Park Gyu Young cũng đem đến "phản ứng hóa học" tốt, khiến khán giả mong chờ các tập tiếp theo.