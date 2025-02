Mỹ nhân Kristen Bell ủng hộ chồng đóng cảnh thân mật với bạn diễn khác giới

Kristen Bell thăng hoa trong sự nghiệp lẫn đời tư ẢNH: AFP

Chia sẻ với E! News trong cuộc trò chuyện mới đây, Kristen Bell cho biết cô và Dax Shepard có niềm tin cơ bản vào nhau khi cả hai cùng theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. "Ngay cả khi Dax 'kết đôi' với người đẹp nhất ở nơi làm việc, tôi biết anh ấy vẫn là người đàn ông tận tụy với gia đình. Tôi biết anh ấy sẽ trở về nhà, yêu các con của chúng tôi. Tôi biết anh ấy luôn cố gắng trở thành người chồng, người cha tuyệt vời", nữ diễn viên 45 tuổi tự tin.



Bà mẹ hai con tiếp tục: "Chúng ta cũng chỉ là con người, đúng không? Vì vậy, có thể sẽ có một ngày nào đó tôi sẽ nói: 'Em thực sự lo lắng khi anh dành thời gian cho người đó'. Và anh ấy có thể nói: 'Ồ, được thôi, chúng ta hãy nói về điều đó. Điều gì khiến em lo lắng? Em đang nghĩ gì thế?'. Và chúng tôi sẽ có một cuộc giao tiếp rất cởi mở".

Vợ chồng Kristen Bell - Dax Shepard ủng hộ nhau trong công việc lẫn cuộc sống. Họ là một trong những gia đình kiểu mẫu ở Hollywood ẢNH: AFP

Kristen Bell bộc bạch rằng sự tin tưởng chính là chìa khóa giúp họ thực hiện những dự án có nhiều cảnh lãng mạn, thân mật hay nóng bỏng với bạn diễn. Bởi cả hai nghệ sĩ đều hiểu rằng chính sự kết hợp ăn ý sẽ tạo nên hiệu quả công việc tốt hơn.

Ngôi sao loạt phim The Good Place chia sẻ: "Chúng tôi ủng hộ lẫn nhau. Khi anh ấy hôn Minka Kelly trong Parenthood, tôi đã nghĩ: 'Vâng, tôi hiểu mà'. Chúng tôi đã kết hôn, chúng tôi chưa có chết". Trong tình huống ngược lại, khi cô phải hôn bạn diễn Adam Brody trong Nobody Wants This, Dax Shepard vẫn giữ thái độ bình tĩnh. "Dax cũng biết rằng không có mối đe dọa thực sự nào ở đó bởi vì nếu bạn nhìn thấy Adam và tôi ngoài đời thì nhận ra không có một chút 'phản ứng hóa học' nào cả. Chúng tôi cãi nhau suốt. Chúng tôi giống như một bà già và một ông già vậy. Không hề nóng bỏng và kịch tính chút nào trên phim trường", nữ diễn viên cho hay.

Cặp đôi tình tứ trên thảm đỏ Quả cầu vàng hồi tháng 1 ẢNH: AFP

Trước đó, Kristen Bell cũng từng tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với eTalk rằng chồng công nhận và đánh giá cao màn kết hợp ăn ý của cô với "người tình màn ảnh" Adam Brody. "Ngay cả tôi cũng có thể thừa nhận rằng khi xem nó sẽ cảm thấy 'Ồ, nóng bỏng quá'. Chồng tôi cũng nói như vậy. Khi xem tập đầu tiên, anh ấy kiểu như: Ôi trời, anh muốn em hôn cậu ấy kinh khủng", minh tinh 8X chia sẻ.

Dax Shepard cũng trực tiếp dành nhiều lời khen "phản ứng hóa học" của vợ và bạn diễn thậm chí gọi cảnh thân mật của hai người là "cảnh hôn mà tôi cho là tuyệt vời nhất từ trước đến nay từng được đưa lên phim". Anh ấy tiếp tục: "Người bạn thân nhất của tôi từ nhỏ, đã hỏi: 'Cô ấy có bao giờ hôn cậu như thế không?'. Không, tôi thậm chí còn không biết cô ấy có thể hôn như thế".

Cặp đôi được ngưỡng mộ bởi chuyện tình lãng mạn và cuộc hôn nhân hạnh phúc bên hai con gái ẢNH: INSTAGRAM NV

Kristen Bell và Dax Shepard là cặp vợ chồng nổi tiếng, tài năng ở Hollywood. Kristen Bell sinh năm 1980, được biết đến với vai trò diễn viên, ca sĩ, nhà sản xuất. Cô nổi lên từ những vở kịch sân khấu đồng thời gây tiếng vang với nhiều bộ phim: Spartan, Veronica Mars, House of Lies, Heroes, The Boss, Bad Moms, The Good Place, Nobody Wants This… Ngoài ra, Bell còn nổi tiếng khi lồng tiếng cho nhân vật Anna trong "bom tấn" hoạt hình tỉ đô Frozen (Nữ hoàng băng giá). Dax Shepard hơn vợ 5 tuổi, anh là một diễn viên hài, nhà làm phim, người dẫn chương trình nổi tiếng.

Cặp đôi lần đầu gặp nhau tại bữa tiệc của một người bạn chung vào năm 2007. Sau bữa tiệc tối, Dax Shepard nhắn tin cho Kristen Bell: "Tôi đã xâm phạm quyền riêng tư của cô và lấy được số điện thoại của cô từ bạn. Cô cảm thấy thế nào về chuyện đó?". Nữ diễn viên nhớ lại: "Tôi đã nghĩ: Ồ, bắt đầu bằng một câu chuyện cười thực sự hay khiến tôi cảm thấy như đang bay vậy. Tôi đã yêu anh ấy từ trước khi anh ấy yêu tôi". Hai người kết hôn vào năm 2013 và có hai con gái.