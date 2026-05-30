Mỹ nhân phim 'Thủy Hử' qua đời

Theo Sohu, Lưu Hồng Mai qua đời vào sáng 29.5 sau thời gian chống chọi bệnh nặng. Thông tin được biên kịch nổi tiếng Sử Hàng xác nhận trên trang cá nhân. Sự ra đi của bà khiến nhiều nghệ sĩ và khán giả bất ngờ. Trước đó nữ diễn viên khá kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trước truyền thông.

Trong bài đăng tưởng niệm, Sử Hàng cho biết ông bàng hoàng khi hay tin Lưu Hồng Mai qua đời. Ông nhắc lại hành trình hơn 30 năm cống hiến của Lưu Hồng Mai cho nghệ thuật sân khấu, đặc biệt là lĩnh vực nhạc kịch và đào tạo diễn viên. Theo ông, bà là người dành gần như toàn bộ cuộc đời cho nghề, âm thầm làm việc phía sau ánh đèn sân khấu.

Sự nghiệp mỹ nhân phim Thủy Hử

Lưu Hồng Mai sinh năm 1965 tại Bắc Kinh, theo học lớp biểu diễn khóa 1987 của Học viện Hý kịch Trung ương - một trong những trường đào tạo nghệ thuật danh tiếng nhất Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp năm 1991, bà được giữ lại trường làm giảng viên.

Theo Sina, sự nghiệp của Lưu Hồng Mai gắn bó sâu sắc với công tác đào tạo hơn là hoạt động giải trí. Năm 2008, bà hoàn thành chương trình thạc sĩ chuyên ngành kịch và hý khúc. Trong nhiều năm, nữ nghệ sĩ từng đảm nhiệm các vị trí như giáo sư, trưởng khoa, phó viện trưởng và phụ trách đào tạo nhạc kịch tại Học viện Hý kịch Trung ương.

Truyền thông Trung Quốc đánh giá bà là một trong những người có đóng góp quan trọng cho việc nghiên cứu và đào tạo nhạc kịch tại Trung Quốc thời kỳ đầu. Đầu thập niên 1990, bà từng tham gia nhiều chương trình trao đổi học thuật ở nước ngoài để tiếp cận các mô hình đào tạo hiện đại trước khi trở về giảng dạy.

Dù không sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ, Lưu Hồng Mai vẫn để lại dấu ấn trong lòng khán giả yêu thích phim truyền hình cổ trang. Bà từng tham gia nhiều tác phẩm nổi tiếng như Thủy Hử, Thái cực Trương Tam Phong, Phương Thế Ngọc, Tiểu Ngư Nhi và Hoa vô khuyết...

Tạo hình của Lưu Hồng Mai trong Thái cực Trương Tam Phong gây ấn tượng nhờ nét đẹp cổ điển Ảnh: CHỤP Từ PHIM THÁI CỰC TRƯƠNG TAM PHONG

Trong phiên bản truyền hình Thủy Hử, Lưu Hồng Mai vào vai vợ của Tưởng Môn Thần. Đây không phải vai diễn lớn nhưng ngoại hình cùng phong thái dịu dàng giúp bà được nhiều khán giả nhớ đến. Một số bài viết trên Sohu nhận định nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp nền nã, mang khí chất cổ điển đặc trưng của màn ảnh Hoa ngữ thập niên 1990.

Ngoài diễn xuất, Lưu Hồng Mai còn được biết đến là người thầy của nhiều ngôi sao nổi tiếng hiện nay. Sina và Tencent News cho biết các diễn viên như Tôn Hồng Lôi, Huỳnh Bột, Cận Đông từng là học trò của bà trong thời gian theo học tại Học viện Hý kịch Trung ương.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đây được Sina nhắc lại, Tôn Hồng Lôi từng gọi Lưu Hồng Mai là “giảng viên đẹp nhất Học viện Hý kịch Trung ương”. Không chỉ được đánh giá cao về chuyên môn, bà còn nhận được sự yêu mến bởi tính cách nhẹ nhàng, tận tâm với sinh viên.

Theo các bài viết tổng hợp từ Sina và Sohu, những năm cuối đời Lưu Hồng Mai sống khá kín tiếng. Bà hiếm khi tham gia các hoạt động giải trí, chủ yếu tập trung cho công tác giảng dạy, nghiên cứu và phát triển nghệ thuật sân khấu.

Sự ra đi của Lưu Hồng Mai không chỉ để lại khoảng trống trong giới giáo dục nghệ thuật mà còn khép lại hành trình của một nghệ sĩ tận tụy với nghề. Dù không phải ngôi sao đình đám trên màn ảnh, bà vẫn được nhiều đồng nghiệp và học trò ghi nhớ như một người thầy mẫu mực, dành trọn đời cho sân khấu và công tác đào tạo diễn viên.