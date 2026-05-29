Phúc Tinh hiền hậu của 'Tây du ký' qua đời ở tuổi 78

Theo Sina đăng tải ngày 29.5, nghệ sĩ kinh kịch kiêm diễn viên gạo cội An Vân Vũ đã trút hơi thở cuối cùng vào tối 28.5 sau một thời gian kiên cường chiến đấu với bệnh tật. Thông tin đau buồn này sau đó đã được diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng (người thủ vai Tôn Ngộ Không) chính thức xác nhận và chia sẻ trên trang cá nhân.

Bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của người đồng nghiệp cũ, Lục Tiểu Linh Đồng xót xa chia sẻ: "Đây là một tổn thất vô cùng lớn đối với bộ môn nghệ thuật kinh kịch, đặc biệt là đối với dòng nghệ thuật kinh kịch phái Mã Liên Lương. Mong anh được yên nghỉ".

Đáng chú ý, Lục Tiểu Linh Đồng cho biết ông vừa đến thăm hỏi nghệ sĩ An Vân Vũ vào tháng 3 năm nay. Vào thời điểm đó, sắc mặt của ông An Vân Vũ vẫn rất hồng hào, tinh thần minh mẫn, thần thái không hề có dấu hiệu của bệnh tật. Hai ngôi sao kỳ cựu đã có những khoảnh khắc vui vẻ cùng nhau ôn lại nhiều kỷ niệm đẹp từ thời trẻ và những ngày tháng cùng gắn bó trên phim trường.

Bài đăng của "Tôn Ngộ Không" Lục Tiểu Linh Đồng trên trang cá nhân bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của An Vân Vũ Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Nghệ sĩ An Vân Vũ sinh ngày 15.6.1948 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ngay từ năm 10 tuổi, ông đã bộc lộ năng khiếu và theo học tại trường đào tạo Hý khúc chuyên nghiệp ở Bắc Kinh để tiếp cận các vai diễn và kỹ thuật biểu diễn cổ điển. Đến năm 1962, ông chính thức tham gia biểu diễn cùng đoàn kịch và gắn bó lâu năm với sân khấu truyền thống.

Trong suốt cuộc đời hoạt động nghệ thuật, ông được công nhận là thế hệ kế thừa xuất sắc của dòng nghệ thuật kinh kịch phái Mã Liên Lương. Được đào tạo bài bản và tiếp thu tinh hoa từ nhiều nghệ sĩ có tên tuổi, An Vân Vũ đã tham gia biểu diễn vô số vở diễn kinh điển, quen thuộc với công chúng như Tứ Lang Thám Mẫu, Ô Long Viện, Hải Thụy Bãi Quan…

Bên cạnh đó, ông còn dành nhiều năm cống hiến cho công tác giảng dạy, đào tạo ra nhiều thế hệ học trò giỏi và từng đoạt giải thưởng lớn tại các cuộc thi biểu diễn nghệ thuật tại Trung Quốc.

Dấu ấn khó phai từ vai diễn khách mời trong Tây du ký

Tạo hình Phúc Tinh của An Vân Vũ trong Tây du ký Ảnh: CẮT TỪ PHIM

Dù dành phần lớn cuộc đời cho sân khấu kinh kịch, nhưng đối với khán giả truyền hình châu Á, tên tuổi của An Vân Vũ lại gắn liền với vai diễn khách mời Phúc Tinh trong bộ phim truyền hình đình đám Tây du ký (khởi quay năm 1982 và phát sóng trọn vẹn năm 1986) do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) sản xuất.

Năm 1982, đạo diễn Dương Khiết đã đích thân mời nghệ sĩ An Vân Vũ vào vai vị thần tiên này. Trong phim, nhân vật Phúc Tinh (mặc trang phục màu đỏ) thường xuất hiện cùng Thọ Tinh và Lộc Tinh, đại diện cho những điều tốt lành như may mắn, hạnh phúc và trường thọ. Dù thời lượng xuất hiện không nhiều, An Vân Vũ vẫn ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng nhiều thế hệ người xem nhờ tạo hình hiền hậu, nét diễn trang nhã, từ bi đặc trưng của các bậc tiên phong đạo cốt.

Bộ phim Tây du ký cho đến nay vẫn giữ kỷ lục là tác phẩm được phát lại nhiều lần nhất tại Trung Quốc và gây tiếng vang lớn ở nhiều quốc gia.