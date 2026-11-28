Tối 28.11, Công ty cổ phần giải trí Five6, đơn vị nắm giữ bản quyền Miss Earth tại Việt Nam, chính thức thông báo Phạm Hoàng Thu Uyên sẽ không tham dự cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2026 tại Philippines. Quyết định được đưa ra sau quá trình trao đổi và thống nhất giữa người đẹp, đơn vị nắm giữ bản quyền tại Việt Nam và tổ chức Miss Earth quốc tế.

Theo thông tin từ ban tổ chức Miss Earth Vietnam, cuộc thi quốc tế năm nay ban đầu dự kiến diễn ra vào tháng 10, sau đó được điều chỉnh sang tháng 12. Thời điểm tổ chức mới trùng với một số kế hoạch công việc đã được Phạm Hoàng Thu Uyên sắp xếp từ trước. Vì vậy, người đẹp không thể thu xếp lịch trình để có mặt tại Philippines như dự kiến.

Dù lỡ hẹn với đấu trường quốc tế, Phạm Hoàng Thu Uyên vẫn giữ danh hiệu Miss Earth Vietnam 2026 và tiếp tục thực hiện các trách nhiệm trong nhiệm kỳ tại Việt Nam ẢNH: NVCC

Trước sự thay đổi này, thời gian còn lại cũng không đủ để phía Miss Earth Vietnam lựa chọn và chuẩn bị cho một đại diện thay thế. Việt Nam đành lỡ hẹn với đấu trường Hoa hậu Trái đất năm nay. Đơn vị nắm giữ bản quyền tại Việt Nam cho biết mối quan hệ hợp tác với tổ chức Miss Earth tại Philippines vẫn được duy trì bình thường.

Phạm Hoàng Thu Uyên tiếp tục đảm nhiệm vai trò Miss Earth Vietnam 2026

Trước đó, Phạm Hoàng Thu Uyên được lựa chọn và trao danh hiệu Miss Earth Vietnam 2026, tiếp nối Trịnh Mỹ Anh, đại diện Việt Nam tại Miss Earth 2025. Khác với hình thức tuyển chọn thông qua một cuộc thi nhan sắc trong nước, Thu Uyên được đơn vị nắm giữ bản quyền lựa chọn để đại diện Việt Nam tranh tài tại đấu trường quốc tế.

Bên cạnh việc chuẩn bị cho cuộc thi, trên cương vị Miss Earth Vietnam 2026, Phạm Hoàng Thu Uyên còn có trách nhiệm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, đồng hành cùng các hoạt động cộng đồng và những dự án hướng đến phát triển bền vững. Đây cũng là những giá trị mà tổ chức Miss Earth theo đuổi.

Theo thông báo chính thức, dù không tham dự cuộc thi tại Philippines, Thu Uyên vẫn giữ danh hiệu Miss Earth Vietnam 2026 và tiếp tục thực hiện trách nhiệm của mình trong nhiệm kỳ. Những thay đổi liên quan đến kế hoạch dự thi quốc tế không làm gián đoạn quá trình đồng hành giữa người đẹp và tổ chức tại Việt Nam.

Trong thông báo, ban tổ chức cũng ghi nhận tinh thần làm việc chuyên nghiệp, sự chuẩn bị nghiêm túc và những đóng góp của Phạm Hoàng Thu Uyên trong thời gian qua. Dù hành trình đến với đấu trường quốc tế không thể diễn ra như kế hoạch ban đầu, đơn vị vẫn đánh giá cao sự đồng hành của người đẹp trên cương vị Miss Earth Vietnam 2026.

Trong thời gian tới, các hoạt động của Thu Uyên trong nhiệm kỳ sẽ tiếp tục gắn với những vấn đề về môi trường và cộng đồng tại Việt Nam. Thay vì tập trung vào việc chuẩn bị cho cuộc thi quốc tế, người đẹp sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình thông qua các dự án phù hợp với định hướng của tổ chức.

Phạm Hoàng Thu Uyên năm nay 28 tuổi, quê Hải Phòng, tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh và hiện làm việc trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sắc đẹp. Cô từng được biết đến với biệt danh "hoa khôi công nghệ", có khả năng sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung. Trước khi được lựa chọn trở thành Miss Earth Vietnam 2026, người đẹp từng lọt top 16 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024.



