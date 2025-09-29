Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Mỹ nhập cá rô phi Việt Nam tăng 359%

Chí Nhân
Chí Nhân
29/09/2025 14:51 GMT+7

Trong 8 tháng qua, xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam vào Mỹ tăng 359% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường Mỹ chiếm tới 70% thị phần xuất khẩu cá rô phi Việt Nam.

Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu cá rô phi sang Mỹ đạt 52 triệu USD trong 8 tháng của năm 2025. Còn theo Cục Hải quan Việt Nam, tính chung trong 8 tháng qua, xuất khẩu cá rô phi (bao gồm cả cá diêu hồng) đạt hơn 63 triệu USD, tăng 174% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này vượt qua kim ngạch xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam trong suốt 5 năm qua.

Mỹ nhập cá rô phi Việt Nam tăng 359% - Ảnh 1.

Xuất khẩu cá rô phi Việt Nam sang Mỹ tăng mạnh trong 8 tháng của năm 2025

NGUỒN: VASEP

Trung tâm thương mại thế giới (ITC) cho biết, Mỹ là quốc gia tiêu thụ cá rô phi lớn nhất thế giới. Trong 7 tháng đầu năm nay, Mỹ nhập khẩu hơn 1,1 tỉ USD cá thịt trắng, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái và riêng sản phẩm phi lê cá rô phi đông lạnh tăng 19% so với cùng kỳ năm 2024, chiếm 23% tỷ trọng trong tổng cá thịt trắng nhập khẩu. Cá rô phi đã vượt qua cá tuyết cod và cá da trơn để trở thành sản phẩm cá thịt trắng được ưa chuộng nhất tại Mỹ.

Trung Quốc, Indonesia, Ai Cập và Brazil là nguồn cung cá rô phi lớn hiện tại, trong khi đó tại Việt Nam thế mạnh là sản phẩm cá tra, mặt hàng cá rô phi xuất khẩu mới xuất hiện nhiều từ khoảng năm 2020.

Nhờ xuất khẩu sang Mỹ tăng mạnh, giá cá rô phi thương phẩm tăng từ 15.000 đồng lên 36.000 đồng/kg. Cá rô phi là đối tượng dễ nuôi ít nhiễm bệnh, phù hợp với hình thức nuôi luân canh trên ao tôm, góp phần cải thiện chất lượng nước cho vụ tôm tiếp theo. Hiện nay, nghề nuôi tôm và cá rô phi đang mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Tại tỉnh Trà Vinh (cũ), nghề nuôi cá rô phi gần đây phát triển mạnh do có doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến. Tính đến tháng 6.2025, địa phương có hơn 2.300 hộ nuôi thủy sản kết hợp giữa tôm và cá rô phi.

Tin liên quan

Brazil ngừng nhập cá rô phi từ Việt Nam

Brazil ngừng nhập cá rô phi từ Việt Nam

Vừa qua, cơ quan kiểm dịch động thực vật Brazil đã có văn bản liên quan đến việc dừng nhập cá rô phi từ Việt Nam.

Xem thêm bình luận