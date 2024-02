Brazil ngừng nhập cá rô phi từ Việt Nam

Cá rô phi Việt Nam đang chịu sự cạnh tranh rất lớn trên thị trường xuất khẩu CTV

Ngày 19.2, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ NN-PTNT) đã có văn bản gửi các doanh nghiệp xung quanh thông tin Brazil ngừng nhập cá rô phi Việt Nam. Cụ thể, Cơ quan kiểm dịch động thực vật, Bộ Nông nghiệp và Chăn nuôi Brazil (MAPA) thông báo dừng nhập khẩu cá rô phi (Tilapia) từ Việt Nam xuất khẩu vào Brazil kể từ ngày 14.2.2024 cho đến khi có kết luận rà soát rủi ro bệnh do virus TiLV.

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường thông báo và đề nghị các đơn vị, các cơ sở chế biến thủy sản trong danh sách xuất khẩu sang Brazil tạm thời dừng xuất khẩu cá rô phi (Tilapia) sang thị trường Brazil theo yêu cầu nói trên, đồng thời chủ động cập nhật, nghiên cứu và tổ chức thực hiện đúng quy định trong quá trình sản xuất, chế biến thủy sản và sản phẩm thủy sản xuất khẩu thị trường.

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện truyền thông của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) nhận định: "Brazil là nước xuất khẩu mặt hàng này khá lớn cho khu vực châu Mỹ, thị trường Brazil cũng không phải là thị trường tiêu thụ lớn cá rô phi của Việt Nam và họ. Vì vậy động thái này có thể được xem như là một rào cản kỹ thuật để bảo hộ thị trường trong nước và xuất khẩu của họ. Điều này dù cho kéo dài cũng không gây ra quá nhiều tác động đến doanh nghiệp Việt Nam".

Theo VASEP, trong năm 2023, EU tiếp tục là thị trường tiêu thụ nhiều nhất cá rô phi từ Việt Nam với 2 triệu USD, giảm 34% so với năm 2022. Trong đó, Hà Lan đóng góp gần 1 nửa tổng xuất khẩu cá rô phi Việt Nam sang thị trường EU. Đứng sau EU là thị trường Mỹ, tiêu thụ gần 1 triệu USD trong năm 2023, giảm 71% so với năm 2022, tuy nhiên vịệc nhập khẩu cá rô phi từ Việt Nam sang thị trường này có diễn biến khá thất thường trong năm 2023. Kim ngạch xuất khẩu cá rô phi sang Mỹ tháng 12.2023 đạt hơn 200.000 USD, tăng 78% so với cùng kỳ trong khi tháng trước đó quốc gia này gần như không nhập khẩu.

Trung Quốc hiện nay là nguồn cung cá rô phi lớn nhất thế giới và cũng là nguồn cung lớn nhất cho Mỹ. Cá rô phi Việt Nam khó cạnh tranh với cá rô phi Trung Quốc tại Mỹ vì giá trung bình của Việt Nam cao hơn nhiều. Ngoài ra, xuất khẩu cá rô phi Việt Nam sang một số thị trường khác cũng chứng kiến tăng trưởng âm như: Nhật Bản giảm 62%, Bỉ giảm 56%, Italy giảm 38%, Anh giảm 85%...