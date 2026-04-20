Mỹ nổ súng, bắt tàu hàng Iran

Trong thông báo trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết tàu hàng Iran Touska bị tàu khu trục Mỹ USS Spruance bắn thủng một lỗ trên buồng máy và bị ngăn chặn tại vịnh Oman do không tuân thủ cảnh báo. Lực lượng Mỹ đã vô hiệu hóa và đổ bộ lên chiếc tàu chở hàng, dài khoảng 274 m. Ông Trump nói rằng Thủy quân lục chiến Mỹ đang quản lý chiếc tàu.

Tàu dầu neo tại eo biển Hormuz ở ngoài khơi đảo Qeshm (Iran) ngày 18.4 ẢNH: AP

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), phụ trách khu vực Trung Đông, xác nhận vụ bắt giữ và cho hay đã nhiều lần cảnh báo trong hơn 6 giờ. "Lực lượng Mỹ hành động với sự thận trọng, chuyên nghiệp và tương xứng để đảm bảo tuân thủ", CENTCOM thông báo trên mạng xã hội X.

Theo AP, đây là vụ bắt giữ đầu tiên từ khi Mỹ bắt đầu phong tỏa các cảng biển Iran vào ngày 13.4. Bộ chỉ huy quân sự Iran gọi đây là hành động "cướp biển", vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và cảnh báo sẽ sớm đáp trả. Thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần dự kiến hết hạn vào ngày 22.4.

Với tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran về eo biển Hormuz ngày càng leo thang và thỏa thuận ngừng bắn sắp hết hạn, hiện chưa rõ tuyên bố trước đó của Tổng thống Donald Trump về các cuộc đàm phán mới với Iran đang ở giai đoạn nào. Ông đã nói rằng các nhà đàm phán của Mỹ sẽ đến Pakistan vào ngày 20.4.

Tàu hàng bị quân đội Mỹ bắt giữ gần eo biển Hormuz ngày 19.4 ẢNH: CẮT TỪ CLIP CỦA CENTCOM

Trong khi đó, các quan chức Iran chưa bình luận về tuyên bố của ông Trump Truyền thông nhà nước Iran dẫn nguồn tin giấu tên loan tin rằng cuộc đàm phán sẽ không diễn ra.

Vài phút sau khi thông báo về việc bắt giữ tàu được đưa ra, truyền thông nhà nước Iran đưa tin về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif vào sáng 19.4. Ông Pezeshkian được dẫn lời nói rằng các hành động của Mỹ, bao gồm cả hành vi bắt nạt và thiếu hợp lý, đã dẫn đến sự nghi ngờ ngày càng tăng rằng Washington sẽ lặp lại các mô hình trước đây và "phản bội ngoại giao".

Đài phát thanh nhà nước Iran cho biết Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã nói với người đồng cấp Pakistan trong một cuộc điện đàm khác rằng các hành động, lời lẽ và sự mâu thuẫn gần đây của Mỹ là dấu hiệu của "ý đồ xấu và thiếu nghiêm túc trong ngoại giao".