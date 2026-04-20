Thế giới

Ván cờ Trung Đông ngày càng khó đoán

Bảo Hoàng
20/04/2026 05:00 GMT+7

Giới quan sát đang dõi theo cuộc xung đột Trung Đông để chờ xem Mỹ và Iran sẽ đi nước cờ nào khi thỏa thuận ngừng bắn hết hạn giữa tuần này.

Ngừng bắn sắp hết hạn

Cục diện xung đột Trung Đông trở nên khó đoán khi vấn đề đi lại qua eo biển Hormuz và đàm phán Mỹ - Iran liên tục có biến chuyển. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18.4 tuyên bố các bên đã có những cuộc trao đổi rất tốt và cho rằng một thỏa thuận đang rất gần. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf, người đồng thời là trưởng đoàn đàm phán Iran, lưu ý vẫn còn những khác biệt lớn giữa Washington và Tehran. Hạn chót lệnh ngừng bắn 2 tuần giữa Mỹ - Iran sẽ kết thúc vào ngày 22.4, nhưng dấu hiệu đạt được bước tiến ngoại giao đến nay vẫn tương đối mơ hồ. Trong khi đó, mâu thuẫn lại leo thang xoay quanh việc kiểm soát eo biển Hormuz.

Một chiếc xuồng gần tàu chở dầu tại eo biển Hormuz ngày 18.4

CNN ngày 19.4 đưa tin ông Trump đã cảnh báo Iran "không nên tống tiền Mỹ", khi thay đổi lập trường liên tục về Hormuz. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 17.4 thông báo mở cửa eo biển này, thế nhưng chỉ sau đó một ngày Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) lại tuyên bố phong tỏa Hormuz, với lý do Mỹ không từ bỏ lệnh phong tỏa các cảng Iran. Reuters đưa tin lực lượng Iran còn nổ súng chặn 2 tàu Ấn Độ đi qua eo biển Hormuz, vụ việc khiến New Delhi triệu tập Đại sứ Iran tại Ấn Độ và bày tỏ quan ngại sâu sắc.

Iran siết chặt kiểm soát Hormuz, ông Trump cảnh báo về hành động ‘tống tiền’

Giáo sư Simon Mabon (Đại học Lancaster, Anh) nhận định với Al Jazeera hôm 18.4 rằng có 2 vấn đề đáng lưu tâm hiện nay. Thứ nhất, ông đặt vấn đề việc Iran nhanh chóng thay đổi lập trường về Hormuz đang là toan tính chiến lược của Tehran, hay phản ánh sự mâu thuẫn trong cấu trúc quyền lực vốn phức tạp ở nước này, khi hành động của lực lượng vũ trang nhiều lần khác với các tuyên bố ngoại giao. 

Thực tế là bài đăng của ông Araghchi trên mạng xã hội về thông báo mở cửa Hormuz bị chính truyền thông Iran nói là không rõ ràng, dễ bị hiểu lầm là Tehran đã nhượng bộ với Mỹ. Thứ hai, việc có 2 thế lực đang phong tỏa Hormuz nhằm cạnh tranh ảnh hưởng khiến giao thông ở eo biển này càng thêm khó khăn. "Đi kèm với những điều không chắc chắn, áp lực từ thỏa thuận ngừng bắn, tất cả đang tạo nên một thời điểm cực kỳ bấp bênh", ông Mabon nhận định.

Cần từ bỏ "lợi ích tối đa"

Đến nay, cả Iran và Mỹ đã nêu ra lập trường và vạch những "lằn ranh đỏ" đối với đàm phán, đặc biệt về chương trình hạt nhân của Tehran. Song, một yếu tố khác khiến đàm phán bế tắc, ngoài những bất đồng, còn là tâm lý của mỗi bên đều cho rằng họ đang nắm ưu thế. Theo bài phân tích trên Foreign Affairs, Iran có những cơ sở để gây sức ép ngoại giao. Họ vẫn trụ vững sau các đợt tấn công của liên quân Mỹ - Israel, kéo cuộc xung đột bước sang tuần thứ 8 mà vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Tehran cũng có lợi thế địa lý để đưa ra yêu sách về eo biển Hormuz.

Ảnh vệ tinh về khu vực tàu thuyền di chuyển ở eo biển Hormuz ngày 2.4

Về phía Mỹ, Washington có thể viện dẫn rằng họ đã gây ra thiệt hại to lớn đối với bộ máy an ninh và quân sự của Iran. Mỹ cũng kỳ vọng lệnh phong tỏa sẽ bóp nghẹt hoạt động thương mại và gây thêm tổn thất kinh tế cho Iran. Theo Foreign Affairs, hai bên cần chấp nhận thực tế rằng mỗi bên đều có những lá bài kéo dài xung đột, và nếu hướng tới giải pháp hòa bình thì cần từ bỏ những yêu sách nhằm thu về "lợi ích tối đa". 

Thay vào đó, Mỹ và Iran có thể gia hạn ngừng bắn để tạo thời gian điều chỉnh yêu cầu trong đàm phán hạt nhân, đồng thời thiết lập các hành lang an toàn để di chuyển ở Hormuz. Giới quan sát cho rằng việc hai bên đang đối thoại cho thấy vẫn còn một lối thoát, dù còn nhiều thách thức.

Israel dùng mô hình "đường vàng" kiểm soát miền nam Li Băng

Quân đội Israel hôm 18.4 cho biết đã thiết lập các giới tuyến "đường vàng" tại miền nam Li Băng, được cho là tương tự mô hình mà Israel áp dụng để xác định những vùng kiểm soát ở Dải Gaza, Al Jazeera đưa tin. Theo đó, Israel tuyên bố sẽ nổ súng với bất kỳ ai đến gần đường vàng. Bất chấp lệnh ngừng bắn 10 ngày giữa Israel và lực lượng Hezbollah hồi giữa tuần trước, giao tranh vẫn tiếp diễn. Israel pháo kích vào các thị trấn ở Li Băng hôm 18.4, tuyên bố là để đối phó các tay súng tiếp cận nơi đóng quân của Israel. Trong khi đó, lãnh đạo Hezbollah cảnh báo ngừng bắn không thể tiếp tục trừ khi được cả hai bên tôn trọng.

Tin liên quan

Tình hình Iran, Trung Đông mới nhất ngày 19.4: Eo biển Hormuz cực kỳ căng thẳng

Tình hình Iran, Trung Đông mới nhất ngày 19.4: Eo biển Hormuz cực kỳ căng thẳng

Mới nhất, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz và cảnh báo sẽ tấn công các tàu tiếp cận eo biển.

