Xuất khẩu rau quả vào Mỹ giảm tốc vì căng thẳng Trung Đông

Số liệu hải quan cho thấy, kết thúc quý 1/2026, tốc độ xuất khẩu rau quả của Việt Nam vào Mỹ giảm tốc so với những tháng trước đó và so với một số thị trường khác. Với kim ngạch 130 triệu USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2025, Mỹ vẫn giữ vững vị trí là nhà nhập khẩu rau quả lớn thứ 2 của Việt Nam sau Trung Quốc. Tuy nhiên, so với các tháng trước đó và một số thị trường quan trọng khác như Hà Lan, Đức, Malaysia hay Úc thì tốc độ tăng trưởng của thị trường Mỹ đang chậm lại.



Rau quả Việt Nam ngày càng được ưa chuộng tại thị trường Mỹ ẢNH: NGUYÊN ĐẶNG

Theo các chuyên gia và doanh nghiệp, trong 2 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả vào Mỹ tăng mạnh vì các đối tác tăng nhập hàng chuẩn bị cho Tết Nguyên đán của người Việt và cộng đồng gốc Á. Bên cạnh đó, nhiều nơi nắng nóng gay gắt cũng khiến mặt hàng dừa được tiêu thụ mạnh. Tuy nhiên, từ tháng 3, căng thẳng Trung Đông khiến chi phí logistics tăng mạnh theo giá xăng dầu nên tốc độ tăng trưởng chậm lại. Trong năm 2025, Mỹ là thị trường có tốc độ tăng trưởng rất mạnh nhưng nếu căng thẳng Trung Đông kéo dài thì có thể ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của rau quả Việt Nam trong năm 2026.

Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ rau quả lớn nhất của Việt Nam, sau 3 tháng đầu năm nay, kim ngạch đạt 779 triệu USD, tăng 49% so với cùng kỳ năm 2025. Những thị trường tăng trưởng mạnh như Hà Lan tăng 52%, Đức 80%, Malaysia tăng 82% và Úc tăng 29%.

Sơ bộ đến hết tháng 4, kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt gần 2,1 tỉ USD tăng 22% so với cùng kỳ 2026. Ở chiều ngược, Việt Nam cũng chi trên 1 tỉ USD để nhập khẩu rau quả, tăng đến 34% so với cùng kỳ năm .

Kim ngạch xuất khẩu rau quả vào thị trường Mỹ (nguồn: Cục Hải quan)