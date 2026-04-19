Iran siết kiểm soát Hormuz, ông Trump cảnh báo hành động ‘tống tiền’

Ngày 18.4, nhiều tàu thuyền có thể được nhìn thấy xung quanh eo biển Hormuz, khi các nguồn tin cho biết ít nhất hai tàu thương mại đã trúng đạn khi tìm cách vượt qua tuyến đường thủy này.

Một số tàu khác cho biết đã nhận được tin nhắn vô tuyến từ hải quân Iran, nói rằng các tàu này không được phép đi qua.

Tình huống này này diễn ra khi Iran tuyên bố sẽ khôi phục lại các biện pháp kiểm soát quân sự nghiêm ngặt trên tuyến đường thương mại quan trọng này, với lý do là Mỹ vẫn đang phong tỏa các cảng của Iran.

Trong một tuyên bố được truyền hình Iran đưa tin, người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cáo buộc Mỹ liên tục vi phạm các cam kết và “thực hiện các hành vi cướp biển và trộm cắp trên biển, dưới cái gọi là lệnh phong tỏa”.

Kênh truyền hình nhà nước cũng đọc một thông điệp của Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei, trong đó ông nói rằng hải quân Iran sẵn sàng giáng những “thất bại cay đắng mới” lên kẻ thù của mình.

Những thông điệp cứng rắn này đã làm gia tăng sự bất ổn xung quanh cuộc xung đột Iran, làm tăng nguy cơ các chuyến hàng dầu khí qua eo biển có thể tiếp tục bị gián đoạn, đúng lúc Washington đang cân nhắc có nên gia hạn lệnh ngừng bắn mong manh hay không.

Các tàu biển và tàu chở dầu trong eo biển Hormuz ngoài khơi Musandam (Oman), ngày 18.4.2026 ẢNH: REUTERS

“Iran không thể tống tiền chúng ta…”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói và cho biết cuộc đối thoại với Iran vẫn đang diễn ra. “Chúng tôi sẽ có một số thông tin vào cuối ngày hôm nay. Chúng tôi đang nói chuyện với họ. Và, các bạn biết đấy, chúng tôi đang có lập trường cứng rắn”.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cho biết nước ông vẫn cam kết với con đường ngoại giao. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh sẽ không lên lịch cho bất kỳ cuộc đàm phán nào tiếp theo với Mỹ cho đến khi đạt được sự hiểu biết chung - rằng Iran sẽ không từ bỏ điều mà nước này coi là quyền của mình theo luật pháp quốc tế về làm giàu uranium.

“Chúng tôi là thành viên của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân, chúng tôi là thành viên của IAEA (Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế), và chúng tôi sẽ cam kết. Chúng tôi có trách nhiệm và chúng tôi có quyền. Iran có quyền được hưởng các quyền đó và chúng tôi sẽ không từ bỏ các quyền của mình”.

Trước đó, các thiết bị theo dõi hàng hải đã cho thấy một đoàn tàu gồm 8 tàu chở dầu đang đi qua eo biển. Đây là số lượng tàu lớn đầu tiên di chuyển kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran bắt đầu cách đây hơn một tháng.

Iran đã tuyên bố mở cửa trở lại tạm thời eo biển, sau một thỏa thuận ngừng bắn riêng biệt kéo dài 10 ngày giữa Israel và Lebanon, do Mỹ làm trung gian.