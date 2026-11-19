Bộ Chỉ huy Tấn công toàn cầu Không quân Mỹ (AFGSC) thông báo đã thực hiện vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Minuteman III vào khoảng 11 giờ ngày 17.11, giờ Thái Bình Dương (2 giờ sáng 18.11, giờ Việt Nam) từ Căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg, bang California.

ICBM Minuteman III được phóng từ Căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg, bang California (Mỹ) hôm 17.11 ẢNH: KHÔNG QUÂN MỸ

Tên lửa được phóng từ hầm ngầm tại căn cứ, không mang theo đầu đạn. Không quân Mỹ cho rằng vụ phóng thử ICBM này giúp đảm bảo tính sẵn sàng, độ tin cậy và hiệu quả của lực lượng ICBM Mỹ.

Các nguồn theo dõi chuyến bay công khai cũng ghi nhận một máy bay E-6B Mercury của Hải quân Mỹ đã cất cánh từ căn cứ Vandenberg trước khi cuộc thử nghiệm diễn ra và bay vòng quanh ngoài khơi bờ biển trong quá trình triển khai, theo chuyên san Air & Space Forces. E-6B đóng vai trò như trung tâm chỉ huy trên không, có thể điều khiển việc phóng ICBM thông qua Hệ thống Điều khiển phóng trên không. Các cuộc thử nghiệm Minuteman trước đây đã sử dụng hệ thống này trên E-6.

Các quan chức không cung cấp thêm chi tiết nào khác, nhưng trong các cuộc thử nghiệm ICBM định kỳ này, tên lửa thường bay quãng đường 6.759 km để tấn công các mục tiêu ở đảo san hô Kwajalein thuộc Quần đảo Marshall.

Máy bay E-6B Mercury tại Căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg trong ngày Mỹ phóng thử tên lửa ẢNH: KHÔNG QUÂN MỸ

Đây là lần phóng thử ICBM không mang đầu đạn thứ ba của Mỹ trong năm 2026. Vụ đầu tiên diễn ra vào tháng 3, với tên lửa mang theo 2 thiết bị tái nhập khí quyển. Vụ thứ hai diễn ra vào tháng 5, nhưng AFGSC chỉ công bố rất ít chi tiết.

Vụ thử nghiệm mới nhất được thực hiện khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang trên chuyên cơ Không lực Một từ Philippines sang Trung Quốc, theo Fox News. Tuy nhiên, AFGSC nhấn mạnh đây là cuộc thử nghiệm thường lệ, được lên kế hoạch từ vài năm trước và không nhằm phản ứng trước các sự kiện thế giới.

AFGSC đã thực hiện hơn 300 vụ phóng thử tên lửa Minuteman III. Không quân Mỹ mô tả tên lửa LGM-30G Minuteman III là "thành phần trên đất liền của bộ 3 hạt nhân Mỹ, cung cấp khả năng răn đe chiến lược linh hoạt và có khả năng sống sót cao". Hai lực lượng còn lại là các tàu ngầm hạt nhân và máy bay ném bom tầm xa mang theo các loại vũ khí chiến lược.

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Hệ thống Minuteman III được triển khai lần đầu tiên vào năm 1970 và đã "phát triển để đáp ứng những thách thức an ninh mới trong hơn 60 năm phục vụ liên tục", theo Không quân Mỹ. Quân chủng này đang phát triển tên lửa LGM-35A Sentinel để thay thế cho Minuteman III nhưng dự kiến chưa thể đưa vào sử dụng cho đến đầu những năm 2030.