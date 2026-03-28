Mỹ rải mìn tại Iran, lần sử dụng đầu tiên sau nhiều năm?

Những quả mìn chống tăng của Mỹ đã được tìm thấy tại Kafari, một khu định cư cách thành phố Shiraz ở miền nam Iran khoảng 19 km, gần một số kho tên lửa của Iran, theo tờ The Telegraph ngày 27.3.

Các chuyên gia xác nhận rằng đó là loại mìn BLU-91, chỉ có Mỹ sản xuất và chưa từng được cung cấp cho quân đội Israel. Thông tin này được Bellingcat đưa tin đầu tiên. Quân đội Mỹ chưa bình luận về thông tin.

Những quả mìn rải phân tán được tìm thấy tại Kafari (Iran) ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE TELEGRAPH

Mìn BLU-91 thuộc hệ thống mìn rải phân tán GATOR, được thả từ máy bay và phát nổ khi chúng cảm nhận được tín hiệu từ trường, chẳng hạn như tín hiệu từ một phương tiện lớn. Loại mìn này có thể đã được thả để chặn các bệ phóng di động vận chuyển tên lửa đến vị trí bắn.

Loại vũ khí này thường được triển khai cùng với mìn chống bộ binh BLU-92, nhưng không có hình ảnh nào cho thấy việc sử dụng loại mìn thứ hai. Chuyên gia Richard Stevens của Cat-UXO, một công ty tư vấn về các mối nguy hiểm từ chất nổ có trụ sở tại Anh, cho biết: "Những hình ảnh này cho thấy việc sử dụng mìn BLU-91 của Mỹ". Ông nói thêm rằng loại mìn này có thể làm hư hại hoặc phá hủy các phương tiện bằng một vụ nổ có thể xuyên thủng lớp giáp.

Nhà nghiên cứu về chiến tranh trên bộ Robert Tollast tại Viện nghiên cứu an ninh và quốc phòng Anh RUSI, cho biết Shiraz đã bị ném bom dữ dội kể từ khi bắt đầu chiến sự và là nơi có nhiều địa điểm phóng và lưu trữ tên lửa dưới lòng đất.

"Việc rải mìn từ xa để ngăn chặn sự di chuyển và tái định vị tên lửa là chiến thuật rõ ràng nhất. Một khả năng khác, mà tôi nghĩ là rất xa vời, là đây có thể là một 'chiến dịch định hình'. Nếu lính thủy đánh bộ tiến vào đảo Kharg, cách đó vài trăm km, Iran sẽ rất muốn tấn công họ bằng tên lửa đạn đạo tầm gần", ông Tollast nói.

Do đó, Mỹ có thể đã triển khai các quả mìn gần Shiraz như một kế sách nếu "mục tiêu thực sự là các hòn đảo xung quanh eo biển Hormuz" ở phía nam.

Truyền thông Iran cảnh báo người dân địa phương không được đến gần hoặc chạm vào "các gói chất nổ", lưu ý rằng chúng có thể bị nhầm lẫn với "thực phẩm đóng hộp". Hãng thông tấn Tasnim cho biết một số trường hợp thương vong đã xảy ra do các thiết bị này.

Lần cuối cùng Mỹ được biết đến sử dụng mìn chống tăng là trong Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991.

Theo một báo cáo của Lầu Năm Góc, lần cuối cùng Mỹ sử dụng mìn chống bộ binh là vào năm 2002, khi lực lượng đặc nhiệm ném một thiết bị duy nhất trong khi chờ trực thăng sơ tán ở Afghanistan.

Mìn BLU-91 có thể được lập trình để tự hủy trong vòng 4 giờ, 48 giờ hoặc 15 ngày nhưng chúng cũng có thể phát nổ nếu "bị di chuyển đáng kể", chuyên gia Amael Kotlarski của hãng cung cấp thông tin tình báo quốc phòng Janes nói với Bellingcat. Nhà điều tra vũ khí Brian Castner của Tổ chức Ân xá Quốc tế nói với The Washington Post rằng loại mìn này chủ yếu để tấn công xe bọc thép nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm đối với dân thường.