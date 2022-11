Mỹ sắp hết một số vũ khí hiện đại cung cấp cho Ukraine?

Mùa đông đầu tiên đang đến Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự và xung đột bùng nổ, và số lượng dự trữ của một số loại vũ khí hiện đại và đạn dược mà Mỹ có thể cung cấp cho Ukraine đang tụt xuống mức thấp.

Đài CNN mới đây dẫn lời 3 quan chức Mỹ nắm thông tin trực tiếp cho biết trong số những thách thức đối với Washington hiện nay có áp lực đối với kho vũ khí cũng như khả năng đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ.

Một quan chức cho hay dự trữ một số loại vũ khí đang “thu hẹp” sau gần 9 tháng cung cấp cho Ukraine trong chiến sự cường độ cao, và số lượng còn lại mà Mỹ có thể cung cấp đang có “mức độ hạn chế”.

Trong số đó có đạn pháo 155 mm và tên lửa phòng không vác vai Stinger. Một số nguồn tin còn bày tỏ lo ngại về việc sản xuất những vũ khí như tên lửa diệt radar, đạn cho tổ hợp pháo phản lực phóng loạt, và tên lửa chống tăng vác vai Javelin, dù Mỹ đã tăng cường sản xuất.

Lần đầu tiên trong 2 thập niên, Mỹ không liên quan trực tiếp vào một cuộc xung đột sau khi rút khỏi Afghanistan và chuyển sang vai trò cố vấn tại Iraq. Không có nhu cầu sản xuất vũ khí, đạn dược cho một cuộc chiến, Mỹ đã không sản xuất số lượng vật liệu cần thiết để đáp ứng một xung đột cường độ cao kéo dài.





Giới chức quốc phòng cho rằng tình trạng này không ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng của Mỹ, do những vũ khí gửi đến Ukraine không phải rút từ kho mà Mỹ dành riêng cho mình.

Tuy nhiên, mức độ nghiêm trọng của vấn đề là nguồn cơn tranh cãi trong Bộ Quốc phòng Mỹ, theo giới chức nước này.

Một quan chức quốc phòng cấp cao cho rằng trong khi Mỹ không thể cung cấp đạn dược công nghệ cao cho Ukraine vô thời hạn, việc đánh giá liệu Mỹ có cạn kiệt kho dự trữ hay không là vấn đề chủ quan, do điều này lệ thuộc vào mức độ rủi ro mà Lầu Năm Góc sẵn sàng đối diện.

Nhiều quan chức nhấn mạnh rằng Mỹ không bao giờ để khả năng sẵn sàng chiến đấu của mình gặp rủi ro, và mỗi đợt giao hàng cho Ukraine đều được đánh giá về khả năng tác động đến mức dự trữ chiến lược và kế hoạch đề phòng chiến tranh của Mỹ. Họ cho hay cả Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin lẫn Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley đều theo dõi mức độ dự trữ vũ khí của Mỹ rất sát sao.

Các nguồn tin cho rằng một lý do của lo ngại về việc kho dự trữ thấp là do ngành công nghiệp Mỹ đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu cao. Bên cạnh đó, các đồng minh châu Âu không thể bù đắp đủ do họ cũng phải duy trì nguồn cung cấp cho lực lượng của mình. Theo chuyên gia Mark Cancian tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS-Mỹ), trong hầu hết các trường hợp, số lượng vũ khí cung cấp cho Ukraine là khá nhỏ so với kho dự trữ và năng lực sản xuất của Mỹ. Tuy nhiên, một số vũ khí, đạn dược trong khi của Mỹ đang ở mức tối thiểu cần thiết cho huấn luyện và kế hoạch chiến tranh.

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Colin Kahl mới đây cho rằng “không có thắc mắc gì” về việc Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine dẫn đến áp lực cho kho vũ khí và ngành công nghiệp quốc phòng của Mỹ và các đồng minh. Tuy nhiên, ông khẳng định điều đó không khiến quân đội Mỹ “rơi vào tình thế nguy hiểm”. Song song đó, ông cho rằng còn nhiều điều phải làm để ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ trở nên nhanh nhẹn và đáp ứng tốt hơn.