Mỹ sẽ dừng cho phép các nước mua dầu của Nga trên biển

"Chúng tôi sẽ không gia hạn giấy phép chung đối với dầu của Nga", Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói trong một cuộc họp báo, một ngày sau khi bộ này thông báo sẽ không gia hạn việc nới lỏng cấm vận tương tự đối với dầu của Iran.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng vào ngày 15.4 Ảnh: AFP

Việc Mỹ cho phép các nước tạm thời mua dầu của Nga và Iran đều nhằm mục đích giảm thiểu những cú sốc về nguồn cung toàn cầu do cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran gây ra. Tehran đã trả đũa bằng cách đóng cửa eo biển Hormuz. Giá dầu kể từ đó đã tăng vọt, gây áp lực lên các quốc gia, đặc biệt là những nước phụ thuộc vào xuất khẩu năng lượng từ khu vực này.

Về việc miễn trừ lệnh cấm vận tạm thời đối với Nga, Bộ trưởng Bessent nói: "Đó là dầu đã được vận chuyển trên biển trước ngày 11.3, nên tất cả số dầu đó đã được sử dụng". Hiện chưa có thông tin phản ứng từ Nga.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 3 thông báo sẽ tạm thời cho phép các nước mua dầu của Nga đã được vận chuyển trên biển. Động thái này được xem là nới lỏng lệnh cấm vận kinh tế đối với Nga liên quan chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Vào thời điểm đó, Bộ Tài chính Mỹ đã cấp phép cho việc vận chuyển, bán dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga đã được chất lên tàu vào hoặc trước 0 giờ 01 ngày 12.3 (giờ miền Đông của Mỹ) cho đến 0 giờ 01 ngày 11.4. Vào cuối tháng 3, Washington đã có hành động tương tự đối với dầu của Iran.

Nhưng vào ngày 14.4, Bộ Tài chính Mỹ nhấn mạnh Washington đang "duy trì áp lực tối đa" đối với Tehran, khi cuộc chiến ở Trung Đông vẫn tiếp diễn.

"Việc tạm cho phép mua dầu của Iran đã bị mắc kẹt trên biển sẽ hết hạn trong vài ngày tới và sẽ không được gia hạn", Bộ Tài chính Mỹ thông báo.

Giấy phép ban đầu cho phép vận chuyển và bán dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ khác của Iran được chất lên tàu trước ngày 20.3, và có hiệu lực đến ngày 19.4, theo AFP.