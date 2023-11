'My sói’ Thu Quỳnh tiết lộ mang thai lần 2

Thu Quỳnh sinh năm 1988 và là diễn viên thực lực của màn ảnh nhỏ FBNV

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên của phim Về nhà đi con viết những dòng đầy cảm xúc và hóm hỉnh thông báo tin vui rằng con trai Be sắp có em: "Luật hấp dẫn là có thật chúng mình ạ. Khi anh Be kiên trì gửi tín hiệu muốn có em lên vũ trụ thì đến một ngày vô cùng đẹp trời, vũ trụ đã trả lời Be đầy ngọt ngào. Thật tuyệt! Chào mừng em bé bỏng đã đến với gia đình mình. Chúc Be của mẹ sẽ là một người anh thật ngầu nhé. Cả nhà yêu các con".

Thu Quỳnh ly hôn và chọn cuộc sống mẹ đơn thân suốt 8 năm qua FBNV

Tin vui này của "My sói" gây bất ngờ không chỉ cho khán giả mà cả các đồng nghiệp như diễn viên Lan Phương đã để lại bình luận chúc mừng: "Ôi chúc mừng em nha Quỳnh", hay diễn viên Thanh Hương cũng tương tác: "Chúc mừng con em nhé. Bất ngờ quá. Chúc mẹ tròn con vuông, gia đình hạnh phúc". Và nhiều diễn viên khác của màn ảnh nhỏ đã để lại lời chúc dành cho Thu Quỳnh.

Nữ diễn viên vừa tiết lộ con trai sắp có em FBNV

Thu Quỳnh là cái tên "ăn khách" của phim truyền hình với những vai diễn kiểu phụ nữ cá tính, gặp nhiều biến cố trong cuộc sống, gia đình và cả những vai nhiều mưu mô, toan tính ở các phim như Quỳnh búp bê, Về nhà đi con, Hương vị tình thân, Hành trình công lý và mới nhất là vai Lang Phương trong Cuộc chiến không giới tuyến vừa kết thúc.

Vai diễn mới nhất của Thu Quỳnh trong phim Cuộc chiến không giới tuyến Chụp màn hình

Nữ diễn viên sinh năm 1988 từng kết hôn với diễn viên Chí Nhân và có chung một con trai. Cặp đôi "đường ai nấy đi" sau 1 năm bên nhau. Thu Quỳnh chọn cuộc sống mẹ đơn thân suốt 8 năm qua và cũng khá kín tiếng trong cuộc sống cá nhân. Với nhan sắc ngày càng thăng hạng và những vai diễn luôn được khán giả đánh giá cao nên Thu Quỳnh được xem là mẫu phụ nữ độc thân "đắt giá" trong giới giải trí Việt. Cô cũng từng chia sẻ luôn tin và yêu như lần đầu và biết đâu một ngày hoàng tử sẽ xuất hiện. "Không ai đánh thuế giấc mơ cả. Tuy nhiên tôi rất ghét sự kỳ vọng và tôi đang độc thân, không kỳ vọng điều gì. Trên đời mọi thứ đến và đi đều bởi chữ duyên. Tất nhiên tôi không muốn độc thân cả đời", Thu Quỳnh chia sẻ.