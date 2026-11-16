Mỹ Tâm, Hương Tràm, Hòa Minzy cùng dàn sao góp mặt trong concert 'Muôn sắc Việt Nam'

Vào 20 giờ ngày 24.11, sân vận động quốc gia Mỹ Đình sẽ trở thành điểm hẹn của các thế hệ nghệ sĩ và công chúng trong chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường – Non sông hòa nhịp. Với thời lượng 120 phút, chương trình đưa khán giả đi từ huyền tích nguồn cội, qua những không gian di sản đến các sáng tạo mang bản sắc Việt đương đại.

Diễn ra nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24.11.1946 – 24.11.2026), Muôn sắc Việt Nam được xây dựng như một hành trình nghệ thuật tôn vinh bề dày lịch sử, truyền thống văn hiến và sự phong phú của văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Đa thế hệ cùng hòa sắc

Muôn sắc Việt Nam quy tụ các nghệ sĩ đa thế hệ: NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa, NSND Tự Long, NSND Tấn Minh, NSƯT Cao Minh cùng dàn sao: Mỹ Tâm, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, Hương Tràm, Đức Phúc, Erik, Phương Mỹ Chi, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Quốc Thiên, Phạm Thu Hà… và các "sao nhí": Ali Thục Phương, Cao Phú Quý...

Ca sĩ Tùng Dương bày tỏ xúc động tại cuộc họp báo công bố chương trình Ảnh: BTC

Một trong những điểm đáng chờ đợi của Muôn sắc Việt Nam là màn kết hợp giữa những giọng ca đi cùng năm tháng và các nghệ sĩ đương đại. Liên khúc Tự nguyện – Đất nước trọn niềm vui kết nối NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSƯT Cao Minh với Hòa Minzy, Erik và Đức Phúc. Made in Việt Nam tạo điểm gặp giữa NSND Thanh Hoa, Noo Phước Thịnh và Phương Mỹ Chi. Tiếng ru cội nguồn quy tụ NSND Tự Long, Đông Hùng, Cheng và OSAD…

Mỹ Tâm sẽ biểu diễn trong chương trình Ảnh: NSCC

Sự đa dạng về giọng hát và phong cách mở ra không gian giao thoa giữa dân ca, nghệ thuật truyền thống, âm nhạc thính phòng, cổ điển, các ca khúc cách mạng, trữ tình và những sáng tác đương đại.

17 di sản cùng hiện diện

Phần khai từ Đất nước muôn đời đưa khán giả trở về huyền tích Lạc Long Quân – Âu Cơ, hình ảnh bọc trăm trứng và hành trình lên non, xuống biển. Tiếng trống đồng, cánh chim Lạc cùng các lớp trình diễn gợi nhắc hai chữ "đồng bào", đặt cảm thức chung nguồn cội ở điểm mở đầu của đêm hội.

Mạch nghệ thuật tiếp nối qua ba chương Văn hóa soi đường cho quốc dân đi, Muôn sắc di sản, Bản sắc vươn xa và phần kết Việt Nam bừng sáng năm châu. Ở chương I, câu chuyện về sức mạnh văn hóa được kể qua lời ru của mẹ, hạt gạo quê hương, tiếng hát nơi tiền tuyến, tình người trong gian khó và niềm vui ngày thống nhất. Những hình ảnh gần gũi cho thấy văn hóa hiện diện trong đời sống, nuôi dưỡng lòng yêu nước và gắn kết cộng đồng.

Tâm điểm của chương II là tiết mục Bức tranh di sản, hội tụ 17 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh. Hành trình qua châu thổ và trung du Bắc bộ, Tây Bắc, Tây nguyên, miền Trung và Nam bộ đưa khán giả đến với sự phong phú của các làn điệu, lễ hội, tín ngưỡng và không gian thực hành văn hóa.

Chương III - Bản sắc vươn xa tiếp tục câu chuyện bằng các tiết mục như Lý cò style – Rock hạt gạo, Máu đỏ da vàng. Chất liệu dân tộc gặp ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, gợi mở cách người trẻ tiếp nối di sản và đưa bản sắc Việt đến với những công chúng mới.

Một điểm nhấn của chương trình là ca khúc chủ đề Rạng ngời văn hóa Việt Nam, do DTAP sáng tác riêng cho chương trình, với phần thể hiện của Phương Mỹ Chi. Ca khúc tôn vinh sự phong phú, đa dạng của văn hóa 54 dân tộc Việt Nam, khẳng định tinh thần đại đoàn kết, ý thức chung nguồn cội và khát vọng đưa bản sắc Việt vươn xa. Từ sáng tác này, vũ điệu cộng đồng được phát triển theo ý tưởng nghệ thuật của NSND Trần Ly Ly, do Quang Đăng biên đạo, hướng tới lan tỏa rộng rãi trên các nền tảng số với sự phối hợp của TikTok Việt Nam, khuyến khích đông đảo công chúng tham gia

Khán giả được khuyến khích mặc Việt phục

Không gian trình diễn đa điểm tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình kết hợp âm nhạc, múa, hình ảnh và ánh sáng. Trung tâm là sân khấu LED tròn lấy cảm hứng từ mặt trống đồng, kết nối với hệ thống LED cánh uốn lượn, gợi dòng chảy văn hóa. Với diện tích 3.000 m², 16 bàn nâng cùng hệ thống cơ khí chuyển động, sân khấu có khả năng biến đổi linh hoạt theo từng lớp diễn, đưa nghệ sĩ đến gần khán giả.

Năm khu vực khán giả mang tên Cội nguồn, Bản sắc, Tinh hoa, Rạng rỡ, Hội nhập được bố trí quanh sân khấu, tạo hình bông hoa đại đoàn kết. Mỗi khu vực mang một sắc thái riêng, cùng thể hiện tinh thần Muôn sắc văn hóa – Một nghĩa đồng bào, tôn vinh sự thống nhất trong đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Ban tổ chức khuyến khích khán giả mặc Việt phục, trang phục truyền thống các dân tộc hoặc trang phục lấy cảm hứng từ văn hóa Việt Nam. Sắc màu trang phục trên khán đài sẽ góp phần tạo nên "biển sắc Việt", để mỗi người tham dự cùng trở thành một phần của không gian văn hóa đêm hội.

Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm phát biểu tại buổi họp báo Ảnh: BTC

Theo ông Nguyễn Thanh Liêm, Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, vai trò của báo chí trong giai đoạn phát triển mới không chỉ dừng ở thông tin, tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa mà cần chủ động tham gia vào quá trình sáng tạo, tổ chức sản xuất và phát triển các sản phẩm văn hóa có giá trị. Việc tổ chức Muôn sắc Việt Nam cũng là cơ hội để cơ quan báo chí chủ lực của thủ đô kết nối các nguồn lực văn hóa, nghệ thuật, công nghệ và truyền thông.

Chương trình do Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì; với sự phối hợp của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ VH-TT-DL, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an…; Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội là đơn vị chủ trì thực hiện, phối hợp cùng Sở VH-TT-DL Hà Nội. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV); Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức tiếp sóng và truyền thông trên các kênh, nền tảng số của cơ quan.

Tổng đạo diễn chương trình là Đặng Lê Minh Trí, người từng "ghi điểm" mạnh với concert quốc gia Tổ quốc trong tim dịp A80, cùng giám đốc âm nhạc Hữu Vượng.

Vé tham dự được phát hành hoàn toàn miễn phí, người dân đăng ký trực tuyến qua các kênh chính thức. Bên cạnh hoạt động tại sân vận động, hệ thống màn hình LED sẽ được lắp đặt tại một số địa điểm trên địa bàn thành phố để đông đảo nhân dân thủ đô cùng thưởng thức.