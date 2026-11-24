Muôn sắc Việt Nam là hoạt động nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24.11.1946 - 24.11.2026), thu hút khoảng 50.000 khán giả.

Chương trình có sự tham dự của ông Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; bà Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ…

Những khoảnh khắc đẹp trong 'Muôn sắc Việt Nam'

Chương trình Muôn sắc Việt Nam quy tụ khoảng 50.000 khán giả. Với thời lượng 120 phút, chương trình được xây dựng như một hành trình nghệ thuật xuyên suốt, kết nối những giá trị văn hóa truyền thống với sức sáng tạo đương đại Ảnh: Tuấn Minh

Concert Muôn sắc Việt Nam gồm 3 chương Văn hóa soi đường, Muôn sắc di sản, Bản sắc vươn xa và phần kết Việt Nam bừng sáng năm châu, quy tụ đông đảo nghệ sĩ như NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa, NSND Tự Long, NSND Tấn Minh, NSƯT Cao Minh, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, Hương Tràm, Đức Phúc, Erik, Phương Mỹ Chi…

Concert mở màn bằng tiết mục Đất nước muôn đời. Trên sân khấu, hình ảnh trống đồng, chim lạc… xuất hiện như một biểu trưng cho văn hóa Việt, đặt cảm thức chung nguồn cội ở điểm mở đầu của đêm hội. Niềm tự hào ấy càng dâng cao khi ca khúc Dòng máu lạc hồng - Việt Nam kiêu hãnh vang lên qua màn hòa giọng của Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Duy Ảnh: Viết Thành

Mỗi chương của Muôn sắc Việt Nam là một lát cắt về lịch sử, văn hiến và sự phong phú của văn hóa, từ những giá trị nguồn cội đến khát vọng hội nhập. Trong đó, chương 1 - Văn hóa soi đường là câu chuyện về sức mạnh văn hóa được kể qua lời ru của mẹ, qua hạt gạo quê hương, qua tình người trong gian khó hay niềm vui ngày thống nhất. Những hình ảnh gần gũi cho thấy văn hóa hiện diện trong đời sống, nuôi dưỡng lòng yêu nước và gắn kết cộng đồng.

Chia sẻ về màn kết hợp cùng NSND Quang Thọ trong tiết mục Người Hà Nội, ca sĩ Phạm Thu Hà cho biết đó là một niềm hạnh phúc. "Chỉ mong rằng các thế hệ sau này luôn mang tinh thần tự hào, truyền tải những vẻ đẹp của văn hóa Việt đến cộng đồng thế giới", cô nói Ảnh: Tuấn Minh

Đông Hùng khoe giọng hát nội lực trong ca khúc Đường lên phía trước Ảnh: Viết Thành

Thông điệp này được gửi gắm qua các tiết mục như Đất Việt tiếng vọng ngàn đời (Quốc Thiên); Người là Hồ Chí Minh - Bài ca Hồ Chí Minh (Anh Tú - Hương Tràm); Người Hà Nội (NSND Quang Thọ - Oplus - Phạm Thu Hà); Đường lên phía trước (Đông Hùng), Hạt gạo làng ta (Thu Hằng - Ali Thục Phương - Kim Cương - Đặng Kim Thiên Kim); Hát cho dân tôi nghe (Phạm Anh Duy - Muộii); Đất nước trọn niềm vui (NSND Quang Thọ - NSND Thu Hiền - NSƯT Cao Minh - Erik - Đức Phúc - Hòa Minzy). Trong đó, NSND Tấn Minh cùng Quốc Thiên khép lại chương 1 với Giai điệu tự hào.

Tiết mục Hạt gạo làng ta được dàn dựng công phu Ảnh: Tuấn Minh

Từ mái nhà, sân đình đến những ngày hội cộng đồng, di sản đã được gìn giữ bằng chính đời sống của con người. Di sản sống trong ký ức, trong bàn tay nghệ nhân và trong sự tiếp nối của các thế hệ. Khi người trẻ học hỏi, thực hành và sáng tạo thì những giá trị sẽ được trao truyền và di sản lại có thêm sức sống trong hôm nay. Đó là thông điệp được gửi gắm trong chương 2 - Muôn sắc di sản.

Ca sĩ Mỹ Tâm mở màn chương 2 với ca khúc Thương ca tiếng Việt, gây ấn tượng với những câu hát như: “Tiếng Việt còn trong mỗi người/ Người Việt còn thì còn nước non/ Giữ tiếng Việt như ngày nào/ Hào hùng xưa mãi vọng ngàn sau” Ảnh: Viết Thành

Tiếp nối mạch cảm xúc đó, Tùng Dương thể hiện Thư pháp Ảnh: Tuấn Minh

Những nét đẹp từ quan họ Bắc Ninh, đờn ca tài tử... được tái hiện trên sân khấu, như minh chứng cho sự đa dạng trong văn hóa nước nhà. Ngoài ra, chương 2 còn có màn kết hợp giữa Y Garia - Hoàng Hiệp với Ngọn lửa cao nguyên, Võ Hạ Trâm - NSƯT Huỳnh Khải hào hùng với Bài ca đất phương Nam.

Trong khi đó, Hoàng Thùy Linh - Lâm Bảo Ngọc - Anh Tú - Erik có màn hòa giọng trong Việt Nam tinh hoa, khép lại những cảm xúc mà âm nhạc mang đến trong chương 2 của chương trình.

Ở chương 3 - Bản sắc vươn xa là nơi chất liệu dân tộc gặp ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, gợi mở cách người trẻ tiếp nối di sản và đưa bản sắc Việt đến với những công chúng mới. Từ những giai điệu được cất lên bằng tiếng Việt, chúng ta nhận ra sức sống của bản sắc khi bước ra thế giới.

Chương trình đánh dấu màn kết hợp giữa các thế hệ, giữa âm nhạc truyền thống với hiện đại, điển hình như NSND Tự Long - Cheng - Đông Hùng - Osad qua Tiếng ru cội nguồn hay Made in Vietnam của NSND Thanh Hoa - Phương Mỹ Chi - Noo Phước Thịnh… Ảnh: BTC

Trên sân khấu, Phương Mỹ Chi còn ghi điểm với mashup Lý cò style - Rock hạt gạo. Màn trình diễn bùng nổ của nữ ca sĩ nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả có mặt tại sân vận động Ảnh: BTC

Cuối chương trình, ca khúc chủ đề Rạng ngời văn hóa Việt Nam, do DTAP sáng tác riêng cho chương trình vang lên với màn hòa giọng của các nghệ sĩ. Ca khúc tôn vinh sự phong phú, đa dạng của văn hóa 54 dân tộc Việt Nam, khẳng định tinh thần đại đoàn kết, ý thức chung nguồn cội và khát vọng đưa bản sắc Việt vươn xa.



