Mỹ tấn công cơ sở vũ khí ngầm, bắn hạ UAV của Houthi

Tuyên bố trên được đưa ra trên mạng xã hội X vào sáng 23.3 (theo giờ Việt Nam). CENTCOM nhấn mạnh cuộc tấn công vào các cơ sở lưu trữ vũ khí dưới lòng đất của Houthi là “hành động cần thiết để bảo vệ lực lượng của chúng tôi, đảm bảo tự do hàng hải và làm cho vùng biển quốc tế an toàn hơn và an ninh hơn cho các tàu Mỹ, liên minh và tàu buôn”, theo Reuters.

CENTCOM còn tuyên bố lực lượng Mỹ đã phá hủy 4 máy bay không người lái (UAV) tại các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen để tự vệ.

Trong khoảng thời gian Mỹ tấn công các UAV, Houthi đã phóng 4 tên lửa đạn đạo chống hạm từ các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen về phía biển Đỏ. “Không có thương tích hoặc thiệt hại nào được báo cáo từ tàu Mỹ, liên minh hoặc tàu thương mại”, CENTCOM cho hay.

Trực thăng của tàu khu trục Pháp đã bắn hạ một UAV của Houthi tại khu vực biển Đỏ, ngày 20.3.2024 ANADOLU

Trong khi đó, người đứng đầu ủy ban cách mạng tối cao của Houthi là ông Muhammad Ali Al-Houthi ngày 23.3 viết trên mạng xã hội X rằng đã có những cuộc tấn công “liều lĩnh” của Mỹ-Anh vào Yemen.

Hãng thông tấn Saba do Houthi điều hành đưa tin rằng máy bay Mỹ-Anh đã tiến hành 5 cuộc tấn công vào Hodeidah, khu vực có cảng chính của Yemen.

Houthi bắt đầu tấn công các tàu ở vịnh Aden và biển Đỏ vào tháng 11.2023, một chiến dịch họ cho là nhằm thể hiện tình đoàn kết với người Palestine ở Gaza.

Houthi tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào các tàu của Israel, Anh và Mỹ, cũng như các tàu đi đến các cảng của Israel, làm gián đoạn giao thông qua tuyến đường thương mại quan trọng ngoài khơi bờ biển Yemen.

Các cuộc tấn công đã khiến chi phí bảo hiểm cho các tàu đi qua biển Đỏ tăng vọt và khiến nhiều hãng vận tải phải chọn tuyến đường dài hơn quanh mũi phía nam châu Phi, theo AFP.