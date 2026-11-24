Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) bắt tay Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa trong cuộc gặp song phương bên lề hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo NATO tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) hôm 8.7 ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 24.11 dẫn các nguồn thạo tin cho hay Mỹ đang thảo luận các kế hoạch huấn luyện binh sĩ Syria về công tác rà phá bom mìn, dự kiến là sứ mệnh huấn luyện đầu tiên của Mỹ với quân đội Syria kể từ khi lực lượng đối lập với cựu Tổng thống Bashar al-Assad lên nắm quyền vào năm 2024.

Tuy nhiên, đề xuất về một sứ mệnh huấn luyện đa quốc gia hiện vẫn vấp phải những rào cản pháp lý tại Mỹ, đồng thời cũng gây ra sự hoài nghi trong một bộ phận quân đội Syria.

Nếu kế hoạch này được triển khai, Mỹ có thể đưa một số lượng nhỏ binh sĩ trở lại Syria ngay trong năm tới, chỉ một năm sau khi rút lực lượng từng hiện diện suốt một thập niên để chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Các nguồn tin cho biết chương trình ban đầu sẽ tập trung vào công tác huấn luyện rà phá bom mìn và xử lý an toàn các loại vật liệu nổ. Nếu thành công, đây có thể trở thành mô hình cho sự hợp tác sâu rộng hơn trong tương lai.

Đề xuất này dự kiến được xây dựng dựa trên Trung tâm điều phối Damascus (DCC), cơ quan được thành lập vào năm ngoái tại Jordan nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa chính quyền Syria, các lực lượng Mỹ và các đồng minh trong khu vực.

Người phát ngôn Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ Tim Hawkins cho biết DCC vẫn đang hoạt động nhằm hỗ trợ một đất nước Syria ổn định, thống nhất và hòa bình. Ông khẳng định hiện vẫn chưa có quyết định cuối cùng nào về cơ cấu cũng như trọng tâm nhiệm vụ của cơ quan này trong tương lai.

Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington hoan nghênh việc có một đối tác tại Damascus cam kết chống lại IS. Bộ Quốc phòng Syria chưa phản hồi đề nghị bình luận.

Cũng theo các nguồn tin, khuôn khổ đang được xem xét cũng sẽ bao gồm nhân sự từ khoảng 15 quốc gia đồng minh của Mỹ, trong đó có Anh, Pháp, Đức, Úc, Ả Rập Xê Út và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).