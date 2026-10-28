Mỹ kết tội một cô dâu của tay súng IS vì tham gia huấn luyện vũ khí

Bị cáo Salman che mặt khi rời tòa hôm 21.10 ẢNH: AP

Hãng AP ngày 28.10 đưa tin một phụ nữ tại New York (Mỹ) vừa bị kết tội nhận huấn luyện quân sự từ một tổ chức khủng bố nước ngoài, sau khi tham gia huấn luyện sử dụng vũ khí của IS.

Bị cáo Halima Salman (27 tuổi) là công dân Mỹ, trước đó khai rằng cô bị cha đưa sang Syria khi còn ở tuổi thiếu niên và bị ép kết hôn với một tay súng IS.

Tuy nhiên, các công tố viên cho biết bị cáo đã tuyên thệ trung thành và tự nguyện tham gia các hoạt động của nhóm cực đoan này.

Bồi thẩm đoàn đã được xem một đoạn video quay cảnh cô cầm súng trường tấn công, một bức ảnh cô chụp cùng lá cờ của IS và những tin nhắn đầy tình cảm mà cô gửi cho chồng.

Công tố viên liên bang Joseph Nocella Jr. tại Brooklyn nói rằng cô Salman phải "chịu trách nhiệm vì đã gia nhập một tổ chức khủng bố".

Trong khi đó, phía luật sư bào chữa khẳng định cô từng là một thiếu nữ vô tình bị mắc kẹt trong cuộc nội chiến ở Syria, ban đầu là do cha cô - một người ủng hộ IS - và sau đó là do người chồng cực đoan mà cô buộc phải tuân lệnh.

"Nếu cố gắng rời đi, bạn sẽ phải đối mặt với cái chết", cô Salman khai trước tòa. Cô cho biết mình từng phản đối việc bị "ép gả" ở tuổi 18 và đã nhiều lần tìm cách ly hôn.

Cô Salman cùng mẹ và cả các luật sư bào chữa đều bật khóc khi nghe tuyên án. Các luật sư của cô từ chối bình luận. Họ đang yêu cầu thẩm phán hủy bỏ phán quyết và tuyên bố cô vô tội.

Với bản án trên, cô Salman có thể đối mặt với mức án lên đến 10 năm tù. Phiên tòa tuyên án hiện được ấn định vào ngày 2.2.2027.

Trước đó vào năm 2019, cô bị các lực lượng chống IS bắt giữ tại Baghouz (Syria). Khi trở về New York vào năm 2024, cô đã bị chính quyền Mỹ bắt giữ.