    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Mỹ kết tội một cô dâu của tay súng IS vì tham gia huấn luyện vũ khí

    Khánh An
    Khánh An
    Tòa án Mỹ kết tội một phụ nữ về hành vi tham gia huấn luyện quân sự của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), sau khi cùng gia đình sang Syria và kết hôn với một tay súng của tổ chức này.
    Mỹ kết tội một cô dâu của tay súng IS vì tham gia huấn luyện vũ khí- Ảnh 1.

    Bị cáo Salman che mặt khi rời tòa hôm 21.10

    ẢNH: AP

    Hãng AP ngày 28.10 đưa tin một phụ nữ tại New York (Mỹ) vừa bị kết tội nhận huấn luyện quân sự từ một tổ chức khủng bố nước ngoài, sau khi tham gia huấn luyện sử dụng vũ khí của IS.

    Bị cáo Halima Salman (27 tuổi) là công dân Mỹ, trước đó khai rằng cô bị cha đưa sang Syria khi còn ở tuổi thiếu niên và bị ép kết hôn với một tay súng IS.

    Tuy nhiên, các công tố viên cho biết bị cáo đã tuyên thệ trung thành và tự nguyện tham gia các hoạt động của nhóm cực đoan này.

    Bồi thẩm đoàn đã được xem một đoạn video quay cảnh cô cầm súng trường tấn công, một bức ảnh cô chụp cùng lá cờ của IS và những tin nhắn đầy tình cảm mà cô gửi cho chồng.

    Công tố viên liên bang Joseph Nocella Jr. tại Brooklyn nói rằng cô Salman phải "chịu trách nhiệm vì đã gia nhập một tổ chức khủng bố".

    Trong khi đó, phía luật sư bào chữa khẳng định cô từng là một thiếu nữ vô tình bị mắc kẹt trong cuộc nội chiến ở Syria, ban đầu là do cha cô - một người ủng hộ IS - và sau đó là do người chồng cực đoan mà cô buộc phải tuân lệnh.

    "Nếu cố gắng rời đi, bạn sẽ phải đối mặt với cái chết", cô Salman khai trước tòa. Cô cho biết mình từng phản đối việc bị "ép gả" ở tuổi 18 và đã nhiều lần tìm cách ly hôn.

    Cô Salman cùng mẹ và cả các luật sư bào chữa đều bật khóc khi nghe tuyên án. Các luật sư của cô từ chối bình luận. Họ đang yêu cầu thẩm phán hủy bỏ phán quyết và tuyên bố cô vô tội.

    Với bản án trên, cô Salman có thể đối mặt với mức án lên đến 10 năm tù. Phiên tòa tuyên án hiện được ấn định vào ngày 2.2.2027.

    Trước đó vào năm 2019, cô bị các lực lượng chống IS bắt giữ tại Baghouz (Syria). Khi trở về New York vào năm 2024, cô đã bị chính quyền Mỹ bắt giữ.

    Tin liên quan

    IS tấn công, công bố giai đoạn mới chống chính quyền Syria

    IS tấn công, công bố giai đoạn mới chống chính quyền Syria

    Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ngày 21.2 đã nhận trách nhiệm cho 2 vụ tấn công nhắm vào binh sĩ Syria ở miền bắc và đông nước này, theo Reuters.

    Ông Trump nói Mỹ và Nigeria phối hợp tiêu diệt phó chỉ huy tối cao của IS

    Lợi dụng giao tranh, nhiều thành viên IS vượt ngục tại Syria

    Khám phá thêm chủ đề

    IS Cô dâu Kết tội Huấn luyện quân sự Mỹ Syria

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận