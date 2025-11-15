Mỹ thử nghiệm bom nhiệt hạch chiến lược không đầu đạn

Các cuộc thử nghiệm diễn ra tại bãi thử Nevada (bang Nevada, Mỹ) từ ngày 19 - 21.8. Trong quá trình thử nghiệm, máy bay chiến đấu F-35 thế hệ thứ 5 của Mỹ đã thả và phóng các vũ khí mang đầu đạn trơ. Các cuộc thử nghiệm được tiến hành với sự hỗ trợ từ Cơ quan An ninh hạt nhân quốc gia Mỹ (NNSA), theo Defense News.

Nhân viên không quân Mỹ đang kiểm tra bom nhiệt hạch B61-12 tại một căn cứ của Mỹ hồi tháng 8 ẢNH: Phòng thí nghiệm quốc gia Sandia

Ông Jeffrey Boyd, người đứng đầu nhóm giám sát bom B61-12 và B61-13 của Sandia, cho biết: "Các cuộc thử nghiệm bay B61-12 với F-35A và thử nghiệm bay mang theo máy bay là thành tựu quan trọng nhất, kết quả của nỗ lực và kế hoạch công phu từ Sandia và nhiều cơ quan khác. Ngoài ra, đây cũng là phạm vi giám sát thử nghiệm bay B61-12 lớn nhất trong năm và dự kiến là lớn nhất trong tương lai gần".

Theo NNSA, chương trình đã kéo dài tuổi thọ các quả bom trên không này thêm 20 năm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay Washington có kế hoạch tiến hành các cuộc thử hạt nhân sớm. "Chúng tôi sẽ thử nghiệm hạt nhân như các quốc gia khác. Chúng ta có nhiều vũ khí hạt nhân hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Tôi đã cải tạo và chế tạo chúng, và mặc dù ghét phải làm điều đó, tôi không còn lựa chọn nào khác, vì các quốc gia khác cũng sở hữu", ông Trump nói trên chuyên cơ Không lực Một.

Nga chuẩn bị phản ứng tương xứng nếu Mỹ thử vũ khí hạt nhân

Ông Trump cũng bày tỏ mong muốn tổ chức cuộc họp giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc để thảo luận về việc cắt giảm kho vũ khí hạt nhân. "Điều tôi muốn làm là phi hạt nhân hóa, nói cách khác, chúng ta sẽ có một cuộc họp chủ yếu giữa 3 [cường quốc hạt nhân] hàng đầu để cắt giảm vũ khí hạt nhân. Chúng ta là số 1, Nga là số 2, Trung Quốc là số 3", theo TASS dẫn lời nhà lãnh đạo Mỹ.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ đạo các ban ngành liên quan thu thập và phân tích thông tin, đồng thời đề xuất các phương án chuẩn bị cho khả năng thử hạt nhân nếu cần để phản ứng tương xứng.