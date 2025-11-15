Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Mỹ thử nghiệm bom nhiệt hạch chiến lược không đầu đạn

Trí Đỗ
Trí Đỗ
15/11/2025 19:33 GMT+7

Phòng thí nghiệm quốc gia Sandia thuộc Bộ Năng lượng Mỹ cho biết nước này đã thử nghiệm thành công bom nhiệt hạch chiến thuật B61-12 không có đầu đạn vào tháng 8.

Các cuộc thử nghiệm diễn ra tại bãi thử Nevada (bang Nevada, Mỹ) từ ngày 19 - 21.8. Trong quá trình thử nghiệm, máy bay chiến đấu F-35 thế hệ thứ 5 của Mỹ đã thả và phóng các vũ khí mang đầu đạn trơ. Các cuộc thử nghiệm được tiến hành với sự hỗ trợ từ Cơ quan An ninh hạt nhân quốc gia Mỹ (NNSA), theo Defense News.

Mỹ thử nghiệm bom nhiệt hạch chiến lược không đầu đạn- Ảnh 1.

Nhân viên không quân Mỹ đang kiểm tra bom nhiệt hạch B61-12 tại một căn cứ của Mỹ hồi tháng 8

ẢNH: Phòng thí nghiệm quốc gia Sandia

Ông Jeffrey Boyd, người đứng đầu nhóm giám sát bom B61-12 và B61-13 của Sandia, cho biết: "Các cuộc thử nghiệm bay B61-12 với F-35A và thử nghiệm bay mang theo máy bay là thành tựu quan trọng nhất, kết quả của nỗ lực và kế hoạch công phu từ Sandia và nhiều cơ quan khác. Ngoài ra, đây cũng là phạm vi giám sát thử nghiệm bay B61-12 lớn nhất trong năm và dự kiến là lớn nhất trong tương lai gần".

Theo NNSA, chương trình đã kéo dài tuổi thọ các quả bom trên không này thêm 20 năm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay Washington có kế hoạch tiến hành các cuộc thử hạt nhân sớm. "Chúng tôi sẽ thử nghiệm hạt nhân như các quốc gia khác. Chúng ta có nhiều vũ khí hạt nhân hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Tôi đã cải tạo và chế tạo chúng, và mặc dù ghét phải làm điều đó, tôi không còn lựa chọn nào khác, vì các quốc gia khác cũng sở hữu", ông Trump nói trên chuyên cơ Không lực Một.

Nga chuẩn bị phản ứng tương xứng nếu Mỹ thử vũ khí hạt nhân

Ông Trump cũng bày tỏ mong muốn tổ chức cuộc họp giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc để thảo luận về việc cắt giảm kho vũ khí hạt nhân. "Điều tôi muốn làm là phi hạt nhân hóa, nói cách khác, chúng ta sẽ có một cuộc họp chủ yếu giữa 3 [cường quốc hạt nhân] hàng đầu để cắt giảm vũ khí hạt nhân. Chúng ta là số 1, Nga là số 2, Trung Quốc là số 3", theo TASS dẫn lời nhà lãnh đạo Mỹ.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ đạo các ban ngành liên quan thu thập và phân tích thông tin, đồng thời đề xuất các phương án chuẩn bị cho khả năng thử hạt nhân nếu cần để phản ứng tương xứng.

Tin liên quan

Nga đang chuẩn bị đáp trả tương xứng nếu Mỹ thử vũ khí hạt nhân

Nga đang chuẩn bị đáp trả tương xứng nếu Mỹ thử vũ khí hạt nhân

Nga phàn nàn vẫn chưa nhận lời giải thích của Mỹ về ý định thử vũ khí hạt nhân và cảnh báo Moscow cũng đang chuẩn bị cho một vụ thử nghiệm như vậy.

Nga - Mỹ leo thang căng thẳng hạt nhân

Ông Putin cảnh báo 'đáp trả tương xứng' nếu Mỹ tái thử hạt nhân

Khám phá thêm chủ đề

Mỹ B61-12 Trump nga bom nhiệt hạch
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận