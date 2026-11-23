Chiều 23.11 tại TP.HCM, Sở VH-TT TP.HCM và Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM tổ chức tọa đàm "Phát triển mỹ thuật TP.HCM trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa", tập trung tìm giải pháp khai thác nguồn lực mỹ thuật, kết nối các chủ thể sáng tạo và ứng dụng công nghệ để tạo giá trị kinh tế bền vững.

Tại tọa đàm, GS.TS Nguyễn Xuân Tiên, nguyên Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM, đề xuất mô hình hợp tác đa bên theo dạng xoắn ốc, với 5 thành phần: Nhà nước, nhà trường và viện nghiên cứu, doanh nghiệp, hội chuyên ngành, chủ thể sáng tạo và cộng đồng. Đây được xem là khung liên kết nhằm chuyển hóa tài sản mỹ thuật thành giá trị văn hóa và kinh tế bền vững.

GS-TS Nguyễn Xuân Tiên, nguyên Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM, nêu mô hình hợp tác đa bên Ảnh: Quỳnh Trân

Bà Trần Thị Thu Hiền - Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM (giữa) và ông Trần Minh Công - quyền Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM (phải) cùng đại diện Hội Mỹ thuật TP.HCM chủ trì tọa đàm Ảnh: Quỳnh Trân

Theo ông Tiên, nghệ sĩ, nghệ nhân là nguồn lực sáng tạo cốt lõi, nắm giữ kỹ thuật, chất liệu truyền thống như sơn mài, gốm, điêu khắc cùng tri thức bản địa. Các hội chuyên ngành có vai trò kết nối nghệ sĩ với doanh nghiệp thông qua hoạt động sáng tác, trưng bày, triển lãm và giao lưu.

Trong khi đó, cơ quan quản lý cần xây dựng chính sách ưu đãi, tạo không gian thử nghiệm và hành lang pháp lý bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Công chúng cũng có thể tham gia vào quá trình đồng sáng tạo thông qua phản hồi, góp phần định hình thị hiếu đối với sản phẩm mỹ thuật trong nước.

Cần đầu tư bài bản cho công nghệ trưng bày

Một vấn đề khác được đặt ra tại tọa đàm là ứng dụng công nghệ chiếu sáng trong hoạt động bảo tàng. Tiến sĩ, kiến trúc sư Hoàng Lê Duy (Trường ĐH Tôn Đức Thắng) cho rằng, cùng với sự phát triển của công nghệ số, hệ thống chiếu sáng hiện đại đang mở rộng khả năng kết hợp giữa thiết kế không gian, nghệ thuật sắp đặt và diễn giải nội dung trưng bày.

Màn trình diễn nghệ thuật 3D Mapping trên nền kiến trúc trụ sở UBND TP.HCM tối 22.11 Ảnh: Quỳnh Trân

Máy trình chiếu 3D Mapping trên bức tường đá tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh Ảnh: Quỳnh Trân

Theo ông, công nghệ chiếu sáng không chỉ góp phần tạo bản sắc cho không gian triển lãm mà còn phải đáp ứng yêu cầu bảo quản hiện vật và nâng cao trải nghiệm của công chúng.

Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ cần được nghiên cứu phù hợp với đặc điểm từng bảo tàng và loại hình trưng bày. Quá trình này đòi hỏi sự phối hợp giữa nhà thiết kế nội thất, giám tuyển, kiến trúc sư, chuyên gia bảo tồn, đơn vị quản lý bảo tàng và doanh nghiệp công nghệ.

Thuyết minh truyền thống về tranh Đông Dương tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM Ảnh: Quỳnh Trân

AI đặt ra thách thức về nghề nghiệp và bản quyền

Ông Trần Minh Công, quyền Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, cho rằng thành phố có nguồn lực đáng kể về tác phẩm, tư liệu, giá trị lịch sử và bản sắc nghệ thuật. Vấn đề là cần có giải pháp khai thác phù hợp để chuyển hóa những tài sản này thành sản phẩm có giá trị gia tăng.

Theo ông, việc phát huy nguồn lực mỹ thuật cần lấy bảo tồn làm nền tảng, sáng tạo làm động lực và lợi ích công chúng làm mục tiêu. Giá trị văn hóa không thể đồng nhất với giá trị kinh tế, nhưng cũng không nên giới hạn tác phẩm nghệ thuật trong không gian trưng bày.

Ông Công cũng đặt vấn đề về tương lai của nghệ thuật nhập vai tại TP.HCM: liệu lĩnh vực này chủ yếu dừng ở các triển lãm trải nghiệm ứng dụng công nghệ hay có thể phát triển thành một hình thức thực hành sáng tạo đương đại, với sự tham gia chủ động của nghệ sĩ, nhà thiết kế, giám tuyển và các tổ chức văn hóa?

Bên cạnh cơ hội ứng dụng công nghệ, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) cũng đặt ra những thách thức đối với nghề nghiệp mỹ thuật.

Thạc sĩ Phan Vũ Như Uyên (Trường ĐH Hoa Sen) nhận định, khi các công cụ AI có thể tạo hình ảnh trong thời gian ngắn, những công việc sản xuất hình ảnh mang tính lặp lại sẽ chịu áp lực cạnh tranh lớn.

Tác phẩm mỹ thuật Phố mới của Nguyễn Hoài Huyền Vũ đang triển lãm tại Bảo tàng Bình Dương Ảnh: NGUYỄN LAN

Điều này không đồng nghĩa người học mỹ thuật mất đi cơ hội nghề nghiệp, nhưng đòi hỏi họ phải phát triển những năng lực mà công nghệ khó thay thế như khả năng quan sát, tư duy tạo hình, phát triển ý tưởng và bản lĩnh thẩm mỹ.

Đối với sản phẩm có sử dụng AI, người sáng tạo cũng cần minh bạch về mức độ can thiệp của công nghệ, quy trình thực hiện và quyền sử dụng các thành phần hình ảnh liên quan. Theo bà Uyên, đây không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà còn gắn với uy tín, đạo đức nghề nghiệp và niềm tin của công chúng.

Một vấn đề đáng lưu ý khác là quyền tác giả trong quá trình khai thác AI. Việc sử dụng tác phẩm của người khác làm tư liệu, đưa tác phẩm vào dữ liệu huấn luyện, tạo hình ảnh mô phỏng phong cách của một nghệ sĩ hay khai thác sản phẩm AI cho mục đích thương mại đều đặt ra những câu hỏi về quyền tác giả và quyền sử dụng. Một hình ảnh được tạo bằng AI không mặc nhiên đồng nghĩa với việc có thể sử dụng tùy ý.

Từ những vấn đề đặt ra, bà Trần Thị Thu Hiền, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, cho biết thành phố sẽ xây dựng chiến lược phát triển mỹ thuật gắn với công nghiệp văn hóa theo tầm nhìn 5 năm, 10 năm và 20 năm. Thành phố cũng dự kiến thành lập nhóm chuyên gia, nhà quản lý và người hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật để tham vấn, hỗ trợ xây dựng chính sách và triển khai các chương trình cụ thể.

Bên cạnh đó, TP.HCM sẽ đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá mỹ thuật, hướng đến tổ chức các liên hoan quy mô quốc tế; tăng cường kết nối nghệ sĩ với doanh nghiệp, nhà đầu tư nhằm huy động thêm nguồn lực xã hội cho lĩnh vực này.