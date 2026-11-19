Chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23.11) và hưởng ứng Tuần lễ Văn hóa Việt Nam – Đại đoàn kết dân tộc, hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), sáng 19.11, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM khai mạc trưng bày 18 tác phẩm được tuyển chọn từ bộ sưu tập gồm 43 tác phẩm và tư liệu mỹ thuật do ông bà Lê Tất Luyện – Thụy Khuê hiến tặng năm 2025.

Tác phẩm Thiên thai của họa sĩ Phạm Tăng Ảnh: QUỲNH TRÂN CHỤP LẠI

Rạng đông xanh của họa sĩ Vũ Cao Đàm Ảnh: QUỲNH TRÂN CHỤP LẠI

Chùa Thầy của họa sĩ Trần Phúc Duyên Ảnh: QUỲNH TRÂN CHỤP LẠI

Đây là dịp để công chúng gặp lại tác phẩm của nhiều tên tuổi lớn trong mỹ thuật Việt Nam, từ các họa sĩ trưởng thành trong môi trường mỹ thuật Đông Dương như Bùi Xuân Phái, Vũ Cao Đàm, Lê Phổ, Tạ Tỵ... đến những gương mặt gắn với mỹ thuật Gia Định, Sài Gòn và Huế như Nguyễn Trung, Đỗ Quang Em, Trịnh Cung, Văn Đen.

Tham dự lễ khai mạc có bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó ban Tuyên giáo TP.HCM; ông Nguyễn Xuân Tiên, nguyên Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM; PGS-TS Lâm Nhân cùng đại diện các đơn vị, khách mời. Do trục trặc hộ chiếu vào giờ chót, ông bà Lê Tất Luyện – Thụy Khuê không thể về Việt Nam dự sự kiện như dự kiến.

Thay mặt Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, ông Trần Minh Công, quyền Giám đốc bảo tàng, cảm ơn và trân trọng sự tin tưởng của gia đình khi trao tặng bộ sưu tập. Theo ông, việc đưa các tác phẩm đến gần công chúng trong nước không chỉ mở thêm cơ hội thưởng lãm mà còn góp phần gìn giữ, phát huy giá trị di sản mỹ thuật Việt Nam.

Ban tổ chức cùng các đại biểu và khách mời thực hiện nghi thức khai mạc trưng bày Ảnh: QUỲNH TRÂN

Phó ban Tuyên giáo TP.HCM Đinh Thị Thanh Thủy (bìa phải) và quyền Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM Trần Minh Công trao hoa, thư tri ân cho đại diện gia đình ông bà Lê Tất Luyện Ảnh: QUỲNH TRÂN

18 tác phẩm góp phần phác họa diện mạo mỹ thuật Việt Nam thế kỷ 20

Tác phẩm Cô Tấm của họa sĩ Thái Tuấn (1918 - 2007) Ảnh: QUỲNH TRÂN CHỤP LẠI

Bên bờ Địa Trung Hải (1995) của họa sĩ Trịnh Cung Ảnh: QUỲNH TRÂN CHỤP LẠI

Sự tàn phá của thời gian (1988) của Bửu Chỉ Ảnh: QUỲNH TRÂN CHỤP LẠI

Sau khi tiếp nhận bộ sưu tập vào tháng 11.2025, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM từng giới thiệu một phần tác phẩm qua trưng bày chuyên đề Trở về. Với lần trưng bày này, bảo tàng tiếp tục chọn lọc những tác phẩm tiêu biểu, trong khi các tác phẩm và tư liệu còn lại được lưu giữ, bảo quản, nghiên cứu để phục vụ công chúng trong thời gian tới.

Trong số tác phẩm được giới thiệu có Hải quỳ của Lê Phổ; Phụ nữ Bắc vấn tóc trần, Rạng đông xanh của Vũ Cao Đàm; Tuồng đời của Bùi Xuân Phái; Chùa Thầy của Trần Phúc Duyên; Thiên thai của Phạm Tăng; Một tòa thiên nhiên của Nguyễn Trung; Bát máu của Đỗ Quang Em; Chải tóc của Trịnh Cung và Tắm trăng của Văn Đen...

Sự đa dạng về đề tài, chất liệu và phong cách thể hiện cho thấy những tìm tòi sáng tạo của nhiều thế hệ họa sĩ, qua đó góp phần phác họa diện mạo phong phú của mỹ thuật Việt Nam thế kỷ 20. Các tác phẩm đồng thời là nguồn tư liệu trực quan có giá trị cho nghiên cứu, giáo dục nghệ thuật và hoạt động thưởng lãm.