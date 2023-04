Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao IS lên kế hoạch tấn công châu Âu

Cuộc tấn công trên, được thực hiện hôm 3.4, là một hoạt động "đơn phương" của Mỹ đã giết chết Khalid 'Aydd Ahmad al-Jabouri, theo CNN hôm nay 4.4 dẫn thông báo từ Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM).

CENTCOM nói rằng al-Jabouri là một nhân vật cấp cao của IS "chịu trách nhiệm lên kế hoạch cho các cuộc tấn công của IS vào châu Âu và phát triển cơ cấu lãnh đạo cho IS".

CENTCOM khẳng định không có thường dân nào thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc không kích.

"IS tiếp tục là mối đe dọa đối với khu vực và hơn thế nữa. Dù đã suy yếu, IS vẫn có thể tiến hành các hoạt động trong khu vực với mong muốn tấn công ra ngoài Trung Đông", chỉ huy CENTCOM Erik Kurilla cảnh báo trong tuyên bố.

Xe quân sự của Mỹ di chuyển ở tỉnh Hasakeh, đông bắc Syria ngày 27.3 AFP

CENTCOM đánh giá cái chết của Al-Jabouri sẽ "tạm thời làm gián đoạn khả năng của IS lên kế hoạch tấn công hướng ra bên ngoài khu vực".

Mỹ cam kết thực hiện chiến dịch đánh bại IS và cho hay các hoạt động của nước này "cùng với các lực lượng đối tác ở Iraq và Syria vẫn tiếp tục".

Tuyên bố trên được đưa ra hơn một tháng sau khi quân đội Mỹ và Lực lượng Dân chủ Syria (nhóm quân sự được Mỹ hậu thuẫn) tiến hành một cuộc tấn công bằng trực thăng ở Syria, giết chết một thủ lĩnh cấp cao khác của IS là Hamza al-Homsi.

CENTCOM cho hay 4 lính Mỹ và một chú chó nghiệp vụ đã bị thương trong cuộc đột kích khi có một "vụ nổ". Các lực lượng Mỹ đã ở "gần" al-Homsi khi vụ nổ xảy ra, khiến al-Homsi thiệt mạng và một số quân nhân Mỹ bị thương, theo CNN.