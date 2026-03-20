Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Mỹ tung cường kích A-10, trực thăng Apache giành kiểm soát eo biển Hormuz
Video Thế giới

Mỹ tung cường kích A-10, trực thăng Apache giành kiểm soát eo biển Hormuz

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
20/03/2026 19:00 GMT+7

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho biết Mỹ đã triển khai máy bay chiến đấu A-10 Warthog, trực thăng AH-64 Apache và bom tấn xuyên phá để tiêu diệt máy bay không người lái, tàu thuyền và thủy lôi của Iran nhằm đảm bảo an ninh eo biển Hormuz.

Tại một cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc hôm 19.3, tướng Dan Caine tuyên bố rằng Mỹ sẽ “truy lùng và tiêu diệt” tất cả các cơ sở và tài sản vũ khí của Tehran đang được sử dụng để phong tỏa eo biển Hormuz, một tuyến đường thương mại quan trọng vận chuyển 20% nguồn cung dầu mỏ của thế giới.

Ông Caine cho hay Mỹ đã triển khai các máy bay cường kích A-10 để tìm và diệt các tàu tấn công nhanh của Iran ở eo biển Hormuz. Trực thăng AH-64 Apache cũng được huy động để tấn công các nhóm dân quân liên kết với Iran đóng tại Iraq.

Bên cạnh đó, tướng Caine xác nhận rằng Mỹ đã thả vũ khí xuyên phá nặng 5.000 pound (khoảng 2,3 tấn) xuống các kho chứa ngầm ở Iran hôm 18.3.

Được mệnh danh là “cơn ác mộng của xe tăng”, trực thăng AH-64 Apache là biểu tượng sức mạnh không quân Mỹ, hội tụ hỏa lực, tốc độ và công nghệ tối tân.

Tuy nhiên, ông thừa nhận Iran vẫn duy trì được khả năng tấn công bằng tên lửa dù cuộc chiến đã đi qua 3 tuần.

Việc Iran phong tỏa eo biển, cũng như đợt tấn công ngắn vào các cơ sở dầu mỏ lớn trong khu vực đã khiến giá năng lượng tăng vọt trên toàn cầu.

Theo hãng tin Reuters, chính quyền Tổng thống Trump đã thảo luận về khả năng tung quân bờ biển Iran để kiểm soát eo biển Hormuz và đảo Kharg, nơi 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran đi qua.

Nhà Trắng cho biết chưa có quyết định nào được đưa ra về việc triển khai quân đội, nhưng Tổng thống Trump "giữ tất cả các lựa chọn trong tay".

Cũng tại cuộc họp báo này, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth nói không có "khung thời gian" nào cho việc chấm dứt cuộc chiến Mỹ-Israel chống lại Iran. Ông nhấn mạnh rằng mọi việc "đang đi đúng hướng" và Tổng thống Trump sẽ là người quyết định khi nào dừng cuộc chiến.

Trực thăng AH-64 Apache máy bay cường kích A-10 Dan Caine
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận