Mỹ tung cường kích A-10, trực thăng Apache giành kiểm soát eo biển Hormuz

Tại một cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc hôm 19.3, tướng Dan Caine tuyên bố rằng Mỹ sẽ “truy lùng và tiêu diệt” tất cả các cơ sở và tài sản vũ khí của Tehran đang được sử dụng để phong tỏa eo biển Hormuz, một tuyến đường thương mại quan trọng vận chuyển 20% nguồn cung dầu mỏ của thế giới.

Ông Caine cho hay Mỹ đã triển khai các máy bay cường kích A-10 để tìm và diệt các tàu tấn công nhanh của Iran ở eo biển Hormuz. Trực thăng AH-64 Apache cũng được huy động để tấn công các nhóm dân quân liên kết với Iran đóng tại Iraq.

Bên cạnh đó, tướng Caine xác nhận rằng Mỹ đã thả vũ khí xuyên phá nặng 5.000 pound (khoảng 2,3 tấn) xuống các kho chứa ngầm ở Iran hôm 18.3.

Tuy nhiên, ông thừa nhận Iran vẫn duy trì được khả năng tấn công bằng tên lửa dù cuộc chiến đã đi qua 3 tuần.

Việc Iran phong tỏa eo biển, cũng như đợt tấn công ngắn vào các cơ sở dầu mỏ lớn trong khu vực đã khiến giá năng lượng tăng vọt trên toàn cầu.

Theo hãng tin Reuters, chính quyền Tổng thống Trump đã thảo luận về khả năng tung quân bờ biển Iran để kiểm soát eo biển Hormuz và đảo Kharg, nơi 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran đi qua.

Nhà Trắng cho biết chưa có quyết định nào được đưa ra về việc triển khai quân đội, nhưng Tổng thống Trump "giữ tất cả các lựa chọn trong tay".

Cũng tại cuộc họp báo này, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth nói không có "khung thời gian" nào cho việc chấm dứt cuộc chiến Mỹ-Israel chống lại Iran. Ông nhấn mạnh rằng mọi việc "đang đi đúng hướng" và Tổng thống Trump sẽ là người quyết định khi nào dừng cuộc chiến.