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Mỹ tuyên án tù tỉ phú Trung Quốc lưu vong bị kết tội lừa đảo
Video Thế giới

Mỹ tuyên án tù tỉ phú Trung Quốc lưu vong bị kết tội lừa đảo

La Vi - Vi Trân
Doanh nhân Quách Văn Quý, tỉ phú Trung Quốc lưu vong, đã bị tuyên án vì lừa đảo hàng trăm triệu USD từ nhiều nhà đầu tư trên toàn cầu.

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