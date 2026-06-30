Mỹ tuyên án tù tỉ phú Trung Quốc lưu vong bị kết tội lừa đảo

Doanh nhân Quách Văn Quý, tỉ phú Trung Quốc lưu vong, đã bị tuyên án vì lừa đảo hàng trăm triệu USD từ nhiều nhà đầu tư trên toàn cầu.